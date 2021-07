Play Store : Google annonce la mort de l’APK dès août 2021, place à l’AAB

Dans un billet de blog, Google a indiqué accélérer la transition de l’APK vers l’AAB. Le format historique des applications Android est voué à disparaître au profit de l’App Bundle, plus léger et sécurisé. En réalité, la firme de Mountain View souhaite que les développeurs privilégient sa plateforme au détriment des stores tiers.

C’en est bientôt fini de l’APK, du moins sur le Play Store. Cela fait maintenant quelque temps que Google s’éloigne de ce format historique. Android 11, notamment, a largement compliqué la tâche des utilisateurs souhaitant installer des applications ne provenant pas du Play Store. Et pour cause : en 2018, la firme a présenté l’Android App Bundle (AAB), un nouveau format jugé plus conforme aux exigences de Google en matière de qualité.

Jusqu’à maintenant, les développeurs souhaitant proposer leur application sur le Play Store avaient encore le choix entre les deux formats. Ce ne sera bientôt plus le cas, comme l’explique l’éditeur dans un billet de blog. À compter d’août 2021, toutes les nouvelles applications postées sur la plateforme devront être au format AAB. Celles déjà présentes sur le store sont « pour le moment » exemptes de cette nouvelle politique, bien que Google semble bien décidé à forcer les développeurs à effectuer la transition tôt ou tard.

Sur le même sujet : Android — comment installer ou désinstaller un fichier APK

Google s’attaque frontalement aux autres stores d’applications

Pour justifier cette décision, Google avance l’argument de l’efficacité. En moyenne, les fichiers AAB sont 15 % plus légers que les fichiers APK. Cette différence permet entre autres de réduire le temps de téléchargement pour les utilisateurs. Selon la firme, cela mènera à « plus d’installations et moins de désinstallations ». Qui plus est, ce nouveau format renforce la sécurité des applications grâce au processus Google Play App Signing, qui limite les risques d’infection par un malware.

Les utilisateurs devraient donc y gagner, mais la situation se complique du côté des développeurs. Il y a, d’une part, ceux qui ont déjà démarré leur projet en APK et qui devront se débrouiller pour transitionner vers l’AAB en cours de route. Mais surtout, cela rajoute un format de programmation pour ceux souhaitant proposer leur application sur divers appareils. Avec chaque store imposant des API différents, il est probable que la majorité d’entre eux finissent par opter pour le Play Store, plus populaires que ses concurrents, pour assurer la réussite de leur travail.

Source : Android Developers