Toujours sur Windows 7 et 8.1 ? Bonne nouvelle, ce navigateur ne compte pas vous lâcher de sitôt

Si vous faites partie des derniers courageux à être toujours sur Windows 7 et 8.1, il y a une bonne nouvelle pour vous. En effet, le suivi logiciel de ce navigateur bien connu va continuer jusqu'en septembre 2025.

Depuis quelques années maintenant, de nombreux navigateurs ont mis fin à leur support logiciel sur les systèmes d'exploitation abandonnés par Microsoft comme Windows 7 et 8.1. C'est notamment le cas de Google avec Chrome, de Microsoft avec Edge ou encore d'Opera et Brave pour ne citer qu'eux.

Néanmoins, un navigateur a décidé de faire exception : Mozilla Firefox. Pour les développeurs, il était important d'offrir aux utilisateurs une solution pour continuer à surfer en toute sécurité sur ces anciens OS. En novembre 2022, la Fondation Firefox a donc officialisé son intention de repousser la date de la fin du support de son navigateur sur ces versions obsolètes de Windows. Il aura fallu attendre mars 2023 pour en apprendre plus sur ce point : le suivi logiciel de Firefox ESR sera assuré sur Windows 7 et 8.1 au moins jusqu'en septembre 2024.

Une fois arrivé à l'échéance, Mozilla a décidé de poursuivre sur sa lancée en en prolongeant le support durant sept mois supplémentaires. Jusqu'en mars 2025 donc. On approche donc de la date fatidique, et les utilisateurs se demandent si la Fondation allait enfin laisser à leur sort les irréductibles de Windows 7, 8.1 et macOS 10.12 – 10.14.

Firefox restera à jour sur Windows 7 et 8.1 encore un moment

Et bien bonne nouvelle, comme on peut le voir sur le calendrier de sortie la version Extended Support Release de Firefox, les utilisateurs vont avoir encore un peu de répit : “Nous avons décidé de prolonger le support d'ESR 115 uniquement sur Windows 7-8.1 et macOS 10.12-10.14 jusqu'en septembre 2025. Nous réévaluerons cette décision en août 2025 et annoncerons alors toute mise à jour sur la fin de vie de l'ESR 115″.

Vous l'aurez donc compris, Firefox profitera donc encore de mises à jour de sécurité (ndrl : les nouvelles fonctionnalités sont réservées aux versions de Windows toujours prises en charge) jusqu'à la rentrée scolaire 2025. Et d'après la formulation utilisée par Mozilla, le support devrait être prolongé à nouveau. De quoi laisser davantage de temps aux utilisateurs pour migrer sur Windows 11. Pour rappel, la fin du support de Windows 10 par Microsoft est quant à elle prévue en octobre 2025.

Source : XDA Developers