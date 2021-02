Télécharger Mozilla Firefox APK gratuit sur Android

Mozilla Firefox est un navigateur gratuit multiplateforme qui vous permet de consulter des pages internet ainsi que des contenus multimédias provenant du web. Ce logiciel offre une large panoplie de fonctionnalités et peut être utilisé sur votre ordinateur personnel fonctionnant sous Windows, Mac ou Linux, mais également sur vos appareils mobiles Android et iOS.

GRATUIT Técharger Navigateur Firefox : rapide, privé et sécurisé pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(3876431 votes) | Communication Version 85.1.3 | Développeur Mozilla | Mise à jour le 23/02/2021 Configuration : 5.0 ou version ultérieure Télécharger Navigateur Firefox : rapide, privé et sécurisé Télécharger directement l'apk

Qu'est ce que Mozilla Firefox

Mozilla Firefox est navigateur internet simple et léger développé par Mozilla Foundation en 2002. Firefox, de son nom initial “Phoenix”, est un projet qui dérive du logiciel Mozilla et qui reprend les principales fonctionnalités de navigation de ce dernier.

Le développement de Firefox a été effectué avec l’aide de plusieurs milliers de bénévoles et se base sur le principe des logiciels libres/open source. Autrement dit, tout le monde peut redistribuer librement le logiciel, accéder au code source ou modifier celui-ci afin de créer d’autres projets.

La popularité de Mozilla Firefox s’est fait connaître en janvier 2010 avec plus de 1,2 milliard de téléchargements. La fin de cette même année, Firefox s’est imposé comme le navigateur le plus utilisé en Europe. Des chiffres plus récents, qui datent de novembre 2020 et qui ont été transmis par StatCounter, placent le logiciel à la troisième place du podium des navigateurs internet les plus populaires au monde.

Le logiciel Mozilla Firefox est mis gratuitement à la disposition des utilisateurs qui possèdent un ordinateur personnel et une connexion à internet. Firefox dispose également d’une application mobile qui peut être installée sans frais sur vos appareils portables.

Pourquoi utiliser Mozilla Firefox ?

Mozilla Firefox fait partie des navigateurs internet les plus rapides et les plus complets du moment. Comme tout bon navigateur, ce logiciel propose des fonctionnalités de navigation, de consultation de pages web, de sécurité et de confidentialité, de personnalisation et d’ajouts de modules complémentaires.

L’interface du logiciel

L’interface de Mozilla a été simplifiée et épurée afin d’améliorer votre expérience lors de l’utilisation du logiciel. Ladite interface dispose d’une barre de recherche entièrement réinventée qui allie esthétique et fonctionnalité.

Par ailleurs, cette barre de recherche vous permet d’obtenir des suggestions de recherche en cours de frappe et vos sites favoris ainsi que les pages web que vous avez récemment consultés vous seront proposés lorsque vous cliquez sur le champ de saisie de la zone de requête.

En outre, Firefox propose un nombre impressionnant de thèmes que vous pouvez utiliser pour personnaliser l’interface de votre navigateur. Vous pouvez par exemple utiliser des thèmes sur les dessins animés, sur les animaux ou sur les saisons. Merci à la communauté des utilisateurs du service !

L’affichage des pages web

Le moteur JavaScript et JagerMonkey de Mozilla fait partie des meilleures technologies actuellement disponibles. Ce dispositif permet de gérer l’ouverture de plusieurs pages web sans pénaliser la performance de votre ordinateur ni ralentir l’exécution des autres programmes.

Cette technologie met un point d’honneur au respect des standards du web et offre la possibilité aux développeurs web d’accéder à un grand nombre d’outils disponibles.

Les fonctionnalités de navigation par onglets

En tant que navigateur moderne, Firefox n’a pas lésiné sur son système de navigation par onglets. Sur ce point précis, le logiciel est en avance par rapport à la concurrence.

Depuis une refonte structurelle majeure lancée en 2016, le chargement des onglets dans Firefox bénéficie dorénavant de l’avantage du multithreading. Autrement dit, en utilisant l’architecture multiprocesseur de votre ordinateur, les onglets se chargent plus rapidement que sur les autres navigateurs actuels.

La consultation des vidéos incrustées

Depuis la version 76 de Firefox, celle-ci vous permet de continuer à visionner une vidéo même quand vous changez d’onglet. Avec cette fonctionnalité dénommée « Picture-in-Picture », la vidéo en question sera réduite et déportée vers une fenêtre dans une portion de l’écran.

Pour profiter de cette fonctionnalité, un bouton d’activation avec la mention “Regarder en mode incrustation” est désormais accessible lorsque vous survolez une vidéo sur YouTube par exemple.

Les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité

Firefox fait partie des navigateurs qui mettent l’accent sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Cet aspect est donc renforcé à chaque sortie d’une nouvelle version du navigateur.

Depuis Firefox 76, la gestion des mots de passe par LockWise a été améliorée de telle sorte que la liste de vos mots de passe est dorénavant protégée par un mot de passe principal. Par ailleurs, si une intrusion a été détectée, LockWise vous proposera de créer un mot de passe plus complexe pour le site concerné.

Concernant la protection de votre confidentialité, Firefox vous propose un système de navigation privée qui efface tous les éléments qui peuvent être utilisés pour vous traquer sur internet. Le logiciel supprime ainsi votre historique de recherche et de navigation, vos cookies et vos fichiers temporaires à la fin de chaque session.

Au niveau de la protection contre les virus, Firefox est doté d’un système intégré de détection de malwares qui permet également de prévenir les tentatives de phishing. Cet outil réussit actuellement à bloquer plus de 2 000 traqueurs afin de vous garantir une navigation en toute sécurité.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Mozilla Firefox ?

Les nouveautés apportées par la dernière version de Firefox concernent principalement l’aspect sécurité et l’extension de certaines fonctionnalités aux versions mobiles du navigateur.

Avec la version 85 de Firefox, vous aurez désormais accès à une protection supplémentaire contre le pistage sur internet. Vous pourrez également activer l’option « Mode HTTPS uniquement » qui permet une navigation plus sécurisée sur le Web. Ainsi, lorsque vous visitez une page en HTTP, un message d’erreur vous est envoyé afin de vous prévenir du risque encouru. Vous aurez tout de même accès au site si vous le désirez.

La nouvelle version de Mozilla Firefox vous autorise désormais d’exporter et de récupérer vos informations de connexion (identifiants et mots de passe) dans un fichier csv. Vous pourrez alors consulter ce fichier à l’aide d’un tableur du type de Microsoft Excel.

En plus de la fonctionnalité Picture-in-Picture déjà disponible sur la version desktop, l’architecture de l’application mobile pour Android a été repensée pour inclure une nouvelle fonctionnalité appelée « Daylight ». Ce dernier est un petit utilitaire qui vous permet de basculer en mode sombre ou mode clair dès le lancement de l’application.

L’originalité de la mise à jour repose dans l’utilisation du moteur de rendu GeckoView qui permet désormais d’accéder à des performances plus accrues en termes de rapidité et de stabilité.

Où peut-on télécharger Mozilla Firefox ?

La version desktop de Firefox peut être téléchargée gratuitement sur le site officiel de Mozilla. Votre système d’exploitation (Windows, Linux ou macOS) sera détecté automatiquement afin de vous permettre de télécharger la bonne version.

Pour obtenir les versions mobiles du navigateur, il vous faudra vous rendre sur les plateformes de téléchargement correspondant à votre système d’exploitation (OS) mobile.

Pour les appareils fonctionnant sous Android, la dernière version de Firefox est disponible sur Google Play Store et nécessite la version 5.0 ou ultérieure de l’OS. Pour les appareils de la marque Apple (iPad, iPhone), le navigateur sera téléchargeable à partir de l’App Store et requiert iOS 11.4 comme configuration minimale.

Quelles sont les meilleures alternatives à Mozilla Firefox ?

Plusieurs alternatives à Mozilla Firefox sont disponibles gratuitement sur internet. Parmi celles-ci figurent Google Chrome, Microsoft Edge et Safari.

Google Chrome

Chrome est un produit développé par la firme américaine Google. Considéré comme le navigateur le plus populaire au monde, il détient 70 % de parts de marché et dispose d’une large panoplie de fonctionnalités intelligentes.

Parmi ses fonctionnalités, on pourra citer le système de gestion des marque-pages, la synchronisation de celles-ci sur vos différents appareils, l’enregistrement de vos mots de passe ou de vos coordonnées de paiement en ligne et bien plus encore.

Chrome est disponible en version desktop pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows, Linux ou macOS. Il est également proposé sous la forme d’une application mobile pour Android et iOS.

Safari

Le navigateur Safari est un produit Apple destiné à macOS et iOS. Principal concurrent de Chrome, Safari se positionne à la deuxième place des navigateurs les plus populaires au monde.

La dernière version de Safari propose les fonctionnalités principales d’un navigateur web comme la consultation multionglet, l’enregistrement des mots de passe ou la prise en compte du mode de navigation privée. De plus, Safari offre la possibilité d’obtenir des rapports mensuels de confidentialité sur les traqueurs et permet même d’activer les extensions pour des sites particuliers.

Microsoft Edge

La troisième marche du podium des navigateurs internet est tenue par le logiciel Edge de Microsoft. Destiné à remplacer Microsoft Explorer sur Windows 10, Edge est aussi disponible sur Mac, iOS et Android.

Au niveau des fonctionnalités, Microsoft Edge dispose des outils de base retrouvés dans tous les navigateurs web. Il se démarque toutefois de ses concurrents par l’intégration de l’assistant personnel Cortana dans le logiciel ou par la prise en charge de la 3D avec le dispositif Microsoft HoloLens.