Google Chrome va abandonner Windows 7 et 8.1, il est temps de faire la mise à jour

Si vous êtes toujours sous Windows 7 ou Windows 8.1, il est peut-être temps pour vous de faire une mise à jour. Google a décidé de mettre fin à la prise en charge par Chrome des versions obsolètes du système d’exploitation de Microsoft.

Chrome menaçait de laisser les anciens utilisateurs de Windows derrière lui depuis un certain temps maintenant, et nous nous demandions quand Google abandonnerait la compatibilité avec Windows 7 depuis que Microsoft a mis fin au support général en 2020. L’entreprise américaine a enfin officiellement annoncé la fin du support avec la sortie prochaine de la version Chrome 110 de son navigateur Internet.

D’après Google, Chrome ne prendra plus en charge Windows 7 ni Windows 8.1 dès la sortie de Chrome 110, dont la version stable est actuellement prévue pour le 7 février 2023. Si vous utilisez Google Chrome en tant que navigateur sur une ancienne version du système d’exploitation, vous n’aurez donc plus accès aux nouvelles versions à partir de cette date.

Google Chrome quittera Windows 7 et 8.1 dès 2023

« Avec la sortie de Chrome 110 (provisoirement prévue pour le 7 février 2023), nous mettrons officiellement fin à la prise en charge de Windows 7 et Windows 8.1 », explique un document d'assistance de Google. « Vous devrez vous assurer que votre appareil exécute Windows 10 ou une version ultérieure pour continuer à recevoir les futures versions de Chrome ».

Le message de Google est donc clair, si vous voulez continuer à profiter de son navigateur de façon sécurisée, il vous faudra passer à Windows 10 ou Windows 11 dès l’année prochaine. L’entreprise a déjà fait un gros effort pour continuer à déployer des mises à jour trois ans après la fin du support officiel par Microsoft, mais toute bonne chose a une fin.

Il sera donc toujours possible d’utiliser Google Chrome après la fin du support, mais le navigateur ne sera plus mis à jour. Vous ne recevrez donc plus les correctifs de sécurité pour vous protéger des failles, ce qui vous rendra très vulnérable face aux pirates informatiques. On ne peut donc que vous recommander d’installer une version de Windows plus récente. Si vous souhaitez passer sous Windows 11, on vous conseille d’aller visionner notre vidéo tuto ci-dessous, qui vous expliquera en détail comment mettre à jour votre ordinateur.