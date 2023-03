Firefox restera compatible sur Windows 7 et 8 jusqu’en 2024

On pourrait croire que plus personne ne se trouve ni Firefox ni Windows 7, et pourtant ces deux outils conservent encore une base d’utilisateurs fidèles. Aussi, le navigateur de Mozilla ne compte pas quitter l’OS de sitôt. Sur ses forums, la firme a indiqué que le support pour Windows pour 7 et 8 se poursuivra au moins jusqu’en 2024.

Le 10 janvier dernier, Microsoft a définitivement signé l’arrêt de mort de Windows 7 en stoppant une bonne fois pour toutes les mises à jour pour l’OS. Le prochain sur la liste est donc Windows 8, qui ne tardera pas à subir le même sort. Aussi, de plus de plus en développeurs abandonnent le support des deux systèmes d’exploitation pour leurs applications, préparant l’exode des utilisateurs restants vers des versions plus récentes de Windows. Récemment, Steam a par exemple annoncé son départ prochain de Windows 7 et 8, faisant suite à une décision similaire de Fortnite.

Chez les navigateurs aussi, le départ ne saurait tarder. Chrome a été le premier à se prononcer sur le sujet, suivi discrètement par son comparse Edge. Reste donc, du moins dans le trio de tête, Firefox, que l’on s’attendait à voir stopper à son tour le support sur les deux systèmes d’exploitation. Pourtant, il semblerait justement que Mozilla ait opté pour la stratégie inverse. Sur son propre forum, l’organisation a annoncé que Firefox étendra son support sur Windows 7 et 8 au moins jusqu’à la version 115 de son navigateur.

Firefox ne va quitter Windows 7 et 8 de sitôt

Aussi, comme le précise Michael Kaply, ingénieur logiciel chez Mozilla, ce délai implique un support jusqu’au troisième trimestre de 2024 a minima. Pour rappel, Firefox en est actuellement à sa version 111. L’organisation avance ainsi l’argument de la pénurie de composants pour justifier son choix, qui a « rendu difficile la mise à niveau vers un nouvel ordinateur ou une nouvelle version de Windows » au cours des dernières années, surtout au vu de la configuration minimale requise pour Windows 11.

En réalité, il y a également une autre raison toute trouvée pour pousser Mozilla à maintenir le support : ses parts de marché. En effet, Firefox est utilisé par plus de 15 % des utilisateurs sur Windows 7 et près de 3 % sur Windows 8.1. À ce stade, les utilisateurs restants sur les deux OS ne partiront probablement pas de sitôt. Stopper le support du support reviendrait donc potentiellement à perdre ces derniers au profit d’autres alternatives.

