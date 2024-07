Bonne nouvelle pour les anciens PC : Firefox prolonge le support pour Windows 7, 8 et 8.1

Mozilla prolonge le support de Firefox pour Windows 7, 8 et 8.1 et contraste avec la décision de Google Chrome et Microsoft Edge d'abandonner ces systèmes. Cette initiative permet aux utilisateurs de ces anciennes versions de Windows de continuer à bénéficier des mises à jour et de la sécurité de ce navigateur.

Dans un monde où les mises à jour et la compatibilité des logiciels évoluent constamment, certaines décisions attirent particulièrement l'attention. La fin du support pour les anciennes versions de systèmes d'exploitation signifie que les utilisateurs ne recevront plus de mises à jour de sécurité et les rendent vulnérables aux nouvelles menaces. Récemment, plusieurs navigateurs populaires ont décidé de cesser leur support pour Windows 7, 8 et 8.1.

Mozilla, à l'inverse de ses concurrents, a choisi de continuer à soutenir ces anciens systèmes d'exploitation. En novembre 2022, l’entreprise avait déjà annoncé son intention de repousser la date de fin de support de Firefox pour ces versions de Windows. En mars 2023, l'entreprise a introduit la version ESR (Extended Support Release) de Firefox 115, publiée en juillet de la même année.

Plus récemment, lors d'un AMA (Ask Me Anything) sur Reddit, Byron Jourdan, directeur principal de la gestion des produits chez Mozilla, a confirmé cette prolongation. Il a précisé que le support inclurait également Windows 8 et 8.1, offrant ainsi aux utilisateurs plus de temps pour migrer vers de nouveaux PC.

La décision de Mozilla de prolonger le support de Firefox pour Windows 7, 8 et 8.1 montre l'engagement de l'entreprise à soutenir ces systèmes tant que leur utilisation restera significative. Byron Jourdan a affirmé que l'entreprise continuera à fournir ce support pour répondre aux besoins des utilisateurs.

La décision de Mozilla contraste fortement avec celle de navigateurs tels que Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi et Opera, qui ont tous cessé leur support pour Windows 7, 8 et 8.1. Mozilla avait déjà révélé en juin 2023 que les utilisateurs pouvaient continuer à utiliser Firefox 115 ESR jusqu'en septembre 2024, avec des mises à jour de sécurité régulières.

Bien que la part de marché combinée de Windows 7 et 8/8.1 soit relativement faible (moins de 4%), Mozilla reconnaît qu'un nombre important de personnes utilisent toujours Firefox avec ces systèmes d'exploitation désormais non pris en charge. En continuant à supporter ces systèmes pendant quelques mois supplémentaires, Mozilla démontre sa volonté de fournir une alternative fiable et sécurisée pour la navigation web, tout en permettant aux utilisateurs de planifier leur migration vers des versions plus récentes de Windows.