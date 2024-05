Google Photos : rechercher certains clichés va devenir un jeu d’enfant avec cette fonction IA

Google a partagé des détails sur une fonctionnalité de Google Photos utilisant Gemini, l'intelligence artificielle de la firme. Elle va permettre des recherches précises et très rapides.

L'application Google Photos a fait beaucoup de chemin depuis son apparition en 2015. Elle est devenu au fil du temps la fusion d'une galerie, d'un espace de stockage et d'un outil de retouches photos, pour ne résumer que ses principales fonctionnalités. Mais elle en possède bien d'autres. La firme de Mountain View ne cesse d'ailleurs d'en ajouter, comme par exemple celle qui permet de voir moins souvent certains visages dans les “souvenirs”, ou encore la possibilité d'améliorer vos vidéos en un seul clic.

Comme on peut logiquement s'y attendre, l'intelligence artificielle Gemini prend une place de plus en plus importante dans les nouveautés intégrées à Google Photos (et à tous les produits Google d'une manière générale). Parmi celles à venir, il y en a une qui s'appelle Ask Photos, probablement traduit chez nous par Demandez (ou Demander) à Photos. Elle a été présentée lors de la conférence Google I/O de mai 2024 et promet de rendre la recherche de clichés extrêmement intuitive, efficace et rapide. Rien que ça.

Cette fonction IA va permettre des recherches simples et rapides dans Google Photos

“Bientôt, au lieu de rechercher en tapant des mots-clés puis de faire défiler des milliers de résultats, les utilisateurs pourront simplement demander quelque chose – qu'il s'agisse d'un souvenir spécifique ou d'une information spécifique dans une photo – et Demandez à Photos le trouvera“, résume Google dans un billet de blog. Dans les faits, vous allez pouvoir dire par exemple “montre-moi les meilleurs photos de chaque parc national que j'ai visité” et l'IA se chargera d'analyser toute votre galerie pour trouver celles qui répondent à votre requête.

Lire aussi – Google : l’IA Gemini s’invite dans le moteur de recherche, voilà qui va tout changer

Elle se base pour cela sur de nombreuses données : le contenu du cliché bien sûr, mais aussi un éventuel texte, la date de prise de vue, le lieu et autres métadonnées. Plus pertinente que la recherche par mots-clés selon Google, l'IA est aussi capable d'apprendre. Si vous la corrigez une fois ses résultats donnés, elle s'en souviendra pour les recherches futures. La fonction Ask Photos servira aussi à vous souvenir d'informations plus spécifiques, comme le thème de la fête d'anniversaire de votre petit dernier. Un résumé écrit s'affichera alors en plus de quelques photos associées. L'outil est en cours de test et ne devrait pas être déployé avant plusieurs mois.