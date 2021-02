La PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch se dotent d’un nouveau remake de choix : celui des deux premiers Tony Hawk Pro Skater. Le cultissime jeu de skate débarque en 1080 p et 120 FPS, ou en 690 FPS en 4K native. Déjà disponible en précommande, le titre sera lancé courant 2021, selon Activision.

Si vous avez connu l’heure de gloire de la première PlayStation, il est très probable que vous ayez eu entre les mains Tony Hawk Pro Skater. Dans le cas contraire, vous avez forcément entendu parler du jeu de skate le plus populaire de tous les temps, ne serait-ce que par ses nombreuses suites sorties les consoles plus récentes. Activision ne s’y trompe pas. Alors que les remakes et remasters ont le vent en poupe, l’éditeur a annoncé ressortir Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.

Tout y est : les niveaux inoubliables, les tricks tous plus fous les uns que les autres et, surtout, les skaters légendaires qui ont fait le succès des jeux. Au total, ce sont plus de 20 professionnels que l’on peut retrouver, avec en plus la possibilité de créer son propre personnage. Le mode Carrière a été réimaginé en « Tours », un mode pour « conquérir tous les skate parks ». Les sessions libres ainsi que multijoueurs font également leur retour, avec cette fois la possibilité de jouer en ligne.

Les consoles next gen ont droit à un nouveau remake

Qui dit next gen dit forcément performances revues à la hausse. Si les basses résolutions ont leur charme, on ne peut nier le plaisir que procure un ancien jeu tournant en 60 FPS. Ça sera notamment le cas sur PS5 et Xbox Series X, qui proposeront également la 4K native sur le titre. En 1080p, le jeu tournera en 120 FPS. Activision promet « des ombres dynamiques, des reflets, des effets de flou, des textures améliorées et beaucoup d’autres choses ».

Le remake de Tony Hawk Pro Skater est prévu pour courant 2021, sans que l’on ait pour le moment une date précise. Les précommandes sont en revanche déjà ouvertes sur les différents stores. Le paquet Cross Gen Deluxe donne accès à un skater secret baptisé « The Ripper », ainsi qu’aux skins rétro de Tony Hawk, Steve Caballero, et Rodney Mullen. Le jeu est gratuit pour tous les détenteurs de la version Digital Deluxe sur PS4 et Xbox One.

Source : Activision