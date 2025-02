TomTom Go ne fonctionne plus sur Android Auto, les utilisateurs commencent à râler

Depuis quelques semaines, TomTom Go rend fou de nombreux utilisateurs sur Android Auto. D'après les témoignages, l'application GPS ne fonctionne plus depuis la publication de sa dernière mise à jour en janvier 2025.

Si Waze et Google Maps restent la solution privilégiée d'une majorité d'utilisateurs, d'autres applications GPS font de la résistance à l'image de TomTom Go.

Pour se démarquer sur ce marché ultra concurrentiel, TomTom Go propose une formule payante tout-en-un. On retrouve évidemment les infos trafic en temps réel, les données de vitesse, les cartes hors-ligne ou les alertes sonores pour les zones sous surveillance radar. Autre avantage avec TomTom Go, c'est qu'il n'y a pas de publicités, abonnement payant oblige.

Dernièrement, l'application a cherché à séduire les chauffeurs poids-lourds avec des fonctionnalités inédites spécialement dédiées à ce genre de véhicules. En effet, les utilisateurs peuvent maintenant saisir les dimensions de leur camion et renseigner le type de chargement pour obtenir des parcours personnalisés et adaptés. Pratique.

TomTom Go déraille sur Android Auto

Dans l'ensemble, TomTom Go est donc une alternative viable… Du moins, quand l'appli fonctionne. Depuis quelques semaines, de nombreux utilisateurs n'arrivent plus à lancer l'appli via Android Auto. En effet, les plaintes se sont multipliés dans les avis sur le Play Store.

Pour certains, l'application ne fonctionne tout simplement plus sur Android Auto : “Android Auto ne fonctionne plus depuis la mise à jour du 20 janvier 2025. Message : sur votre smartphone, activez la position pour l'appli TomTom Go Navigation. La position est bien activée pour TomTom Go sur le smartphone car les directions vocales se font tout le long du trajet mais l'écran reste noir avec le message ci-dessus. Aucun problème avec d'autres applications de navigation”, décrit un utilisateur.

Entre écran noir et problème d'autorisation

D'autres rencontrent un problème d'autorisation avec TomTom Go. “L'application ne fonctionne plus avec Android Auto depuis la dernière mise à jour. Elle affiche un message demandent d'accorder l'autorisation et se bloque alors que celle ci-ci est déjà accordée. La désinstallation/réinstallation n'a rien changé”, assure un autre utilisateur sur le Play Store.

Malheureusement pour les utilisateurs impactés, on ne sait pas vraiment quand ces soucis seront réglés par TomTom. Sur le Play Store, l'entreprise a toutefois fait savoir aux utilisateurs lésés qu'elle “était consciente du problème” avant d'ajouter que ses développeurs “y travaillent activement”. Patience donc.

