Non, TomTom n’arrête pas de vendre ses GPS en France

Contrairement à ce que l'on peut lire dans certains articles publiés sur la toile, TomTom ne compte pas arrêter de vendre ses GPS dédiés aux particuliers en France. En effet, si la marque a effectivement pris la décision de suspendre cette activité au Canada et aux Etats-Unis, la demande en GPS est encore suffisamment importante en France et en Europe.

Tout est parti d'un article publié sur le site AutoEvolution. Dans un papier mis en ligne le 5 janvier 2024, le média spécialisé annonce une information de taille : TomTom a décidé d'arrêter de vendre ses GPS aux Etats-Unis et au Canada. Très rapidement, la mauvaise nouvelle se répand, créant une vague d'inquiétude chez les utilisateurs des autres marchés, notamment en France et en Europe.

D'autant que certains de nos confrères ont assuré sans ambage que TomTom se retirait définitivement du marché du GPS, les Etats-Unis et le Canada n'étant qu'une première étape avant un arrêt total des ventes sur d'autres territoires. Mais alors, la société de cartographie va-t-elle vraiment laisser tomber la commercialisation de GPS en France ?

Afin de tirer cette affaire au clair, nous avons contacté les équipes françaises de TomTom pour en savoir plus. Lors de notre entretien téléphonique, le représentant de TomTom France Vincent Martinier a confirmé la position de l'entreprise concernant la France et le marché européen : non, TomTom ne va pas arrêter de vendre des GPS.

Non, TomTom n'arrête pas de vendre des GPS en France

D'après ses dires, la décision de TomTom de mettre un terme à la commercialisation de GPS aux Etats-Unis et au Canada a été prise il y a plusieurs mois en 2023, en réponse à la baisse drastique des ventes sur ces deux marchés. Pourquoi l'information est-elle ressortie si tard ? C'est un mystère d'après le représentant de l'entreprise.

En revanche, il n'a jamais été question d'appliquer cette mesure en France et sur d'autres marchés européens. Selon lui, il y a encore une “demande récurrente et importante en GPS“, notamment chez les chauffeurs routiers, mais aussi chez les propriétaires de voitures qui préfèrent utiliser un appareil dédié plutôt qu'une appli sur smartphone.

Une position que l'on retrouve dans la déclaration officielle de TomTom sur le sujet : “TomTom reste fortement engagé dans son activité de ventes de GPS sur son marché domestique en Europe, où il existe toujours une demande constante pour des boitiers GPS pour voitures, les camions et les motos”. La marque rappelle au passage qu‘elle a lancé en 2023 pas moins de 5 nouveaux GPS, signe de la bonne santé de cette activité sur les marchés européens.

Dernier produit en date, le TomTom Go Discover (visible ci-dessus) se présente comme le GPS “le plus grand, le plus rapide et le plus intelligent de la marque”. Proposé à partir de 279 €, le GO Discover dispose d'un grand écran de 7 pouces (5″ et 6″ également disponibles) et propose des mises à jour de carte 3 fois plus rapides via le Wi-Fi intégré que la génération précédente. Selon le porte-parole, d'autres GPS TomTom doivent justement voir le jour en 2024 en France et en Europe. Pas d'inquiétude donc.