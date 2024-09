Tineco Floor One S5 Extreme : l’aspirateur lavant est à prix cassé pour les French Days !

Cette année, les French Days se déroulent du 24 septembre au 30 septembre. Durant cette courte période, le Tineco Floor One S5 Extrême passe à seulement 349 € au lieu de 429€. Une offre à ne pas manquer !

Le ménage est une corvée qui peut être allégée avec de bons équipements. Les aspirateurs 2-en-1 vous donnent la possibilité de nettoyer en profondeur en un seul passage. Le Tineco Floor One S5 Extreme est ainsi capable d’aspirer les saletés mais aussi de laver tous vos sols. Il est efficace sur du carrelage, du parquet, du béton ciré mais aussi de la moquette et même des tapis !

Le Tineco Floor One S5 Extreme est un excellent aspirateur multifonction sans fil. Il est équipé d'écran LED qui vous donne des informations en temps réel sur le niveau de la batterie ou encore l’état du filtre. Il profite d’ailleurs d’une belle batterie de 35 minutes f’utilisation. De plus, comme il s'agit d'un modèle connecté, en utilisant l'application Tineco, vous pouvez gérer différentes fonctionnalités directement depuis votre smartphone.

Cet aspirateur lavant dispose de 2 réservoirs d’eau séparés, soit un réservoir d’eau propre de 800 ml et un d’eau sale de 700 ml. Cette grande capacité vous évite d’avoir à changer régulièrement l’eau durant le nettoyage. Il est également possible de ne faire qu’un nettoyage à sec comme sur les aspirateurs classiques.

Le Tineco Floor One S5 Extreme dispose du mode auto nettoyage. Lorsqu’il est de retour sur la station d’accueil, les rouleaux et la tête de nettoyage se nettoient automatiquement. Cela vous évite de garder des saletés, cheveux et débris sur la brosse. Votre aspirateur reste ainsi propre et sans mauvaise odeur. Vous pouvez aussi les enlever pour les nettoyer à la main.

Durant les French Days, l'aspirateur lavant Tineco Floor One S5 Extreme passe à seulement 349 € sur Boulanger. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit.