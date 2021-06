Tinder continue d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, et notamment le Hot Takes, une session de questions-réponses auxquelles peuvent participer les utilisateurs. Le but est ici de discuter avant d'avoir swiper ou matcher avec quelqu'un.

Au fil des années, Tinder n'a cessé d'affiner sa formule en ajoutant des fonctionnalités inédites. Depuis 2019, l'application propose par exemple un système pour protéger les utilisateurs LGBTQIA+ lorsqu'ils se rendent dans des pays dangereux. Et depuis mars 2021, Tinder permet aux utilisateurs de vérifier si leur match a un casier judiciaire, pratique pour éviter de se rendre au cinéma avec un adorateur de Ted Bundy.

L'application de rencontres continue sur sa lancée et annonce l'arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités cette semaine. D'après le PDG Jin Lanzone, le but est ici de donner plus de contrôle aux utilisateurs dans leur manière d'interagir avec des partenaires potentiels. Pour ce faire, l'appli va accueillir un onglet Explorer qui regroupera les nouvelles manières offertes par l'appli de rentrer en contact avec quelqu'un.

Tinder veut plus d'interaction avant de matcher

Vous y trouverez par exemple le jeu vidéo Swipe Night, “une aventure à la première personne dans laquelle, à certains moments décisifs, vous décidez de la suite de l'histoire”, précise Tinder sur son site officiel. “Et vos choix dictent bien plus que l'histoire, puisqu'ils peuvent également influencer vos choix de Matchs une fois cette aventure épique terminée”, rajoute l'application.

En outre, les utilisateurs pourront s'essayer à Hot Takes, une session de questions-réponses qui prendra place tous les soirs de 18h à minuit et qui portera sur des thèmes variés. À l'issu du quiz, les utilisateurs pourront choisir de se liker et se matcher si l'intérêt est réciproque. Comme l'explique le patron de Tinder, c'est la première fois que les utilisateurs pourront discuter avant de s'engager dans une relation, et l'idée est clairement de leur donner un sujet de discussion avant de liker quelqu'un. Une manière d'évaluer l'alchimie avec une personne avant d'aller plus loin.

Le contenu de l'onglet Explorer ne s'arrête pas là. En effet, les utilisateurs pourront depuis cette onglet appliquer des filtres dans leur recherche de partenaires. Vous pourrez demander à l'appli d'afficher uniquement les personnes qui partagent une ou plusieurs de vos passions et centres d'intérêts. Dernier ajout notable, la possibilité d'ajouter une vidéo en lieu et place de votre photo de profil. Précisons que toutes ces fonctionnalités seront disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs.

