Kia et Hyundai se retrouvent devant la justice à cause d’un challenge TikTok qui incite à voler des voitures

La ville de New York a rejoint plusieurs autres États américains en portant plainte contre Kia et Hyundai, des suites d’un challenge TikTok. Ce dernier incite les utilisateurs à dérober les voitures des constructeurs en exploitant le manque de protection antivol. Le challenge a entraîné une nette hausse des vols de voiture dans la métropole.

Depuis plusieurs mois, un challenge controversé sévit sur TikTok : le « Kia challenge ». Le principe de ce dernier est simple. Il suffit de se filmer en train de voler une voiture de la marque, puis de poster la vidéo sur le réseau social chinois. Inutile de préciser que ce petit défi s’avère particulièrement dangereux. En octobre dernier, 4 adolescents ont trouvé la mort dans un accident de voiture des suites d’un de ces fameux vols.

Alors que la popularité du challenge ne semble toujours pas baisser, les autorités ont décidé de sévir. Alors que l’on pourrait croire que TikTok serait visé par des représailles, c’est en vérité Kia, ainsi que sa comparse Hyundai également plébiscitée pour le challenge, qui accumulent désormais les plaintes pour négligence. En effet, plusieurs États américains accusent les constructeurs de ne pas suffisamment protéger leurs véhicules contre le vol.

Le Kia Challenge de TikTok cause des soucis judiciaires aux constructeurs automobiles

En effet, les voitures de Kia et Hyundai fabriquées entre 2015 et 2019 ne disposent pas de système électronique empêchant un voleur de s’emparer du véhicule, à l’instar de ce que l’on peut trouver chez la concurrence. Voilà qui explique la popularité des deux marques auprès des utilisateurs TikTok adeptes du challenge. Résultat : Kia et Hyundai représentent à eux seuls 19,3 % des vols de voitures à New York cette année, alors que seulement 2,9 des voitures enregistrées dans la ville proviennent de ces constructeurs.

La ville américaine rejoint ainsi la Californie, le Milwaukee, ainsi que la ville de Cleveland en intentant une action en justice contre les deux entreprises. Ces dernières ont d’ailleurs récemment accepté de verser 200 millions de dollars pour régler à l’amiable un litige l’opposant aux victimes de vol. Aux États-Unis, les vols de voitures Kia et Hyundai ont augmenté de 660 % par rapport à l’année précédente.

Source : The Verge