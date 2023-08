Non, les voitures électriques ne sont pas plus chères à réparer que les modèles thermiques

Malgré des idées reçues persistantes, il s'avère que réparer une voiture électrique ne coûte pas plus cher que réparer une voiture thermique. Une étude menée aux États-Unis pointe clairement vers cette conclusion.



C'est une idée reçue qui a la vie dure : réparer une voiture électrique coûte cher, très cher. Beaucoup plus que sur un véhicule thermique. Et bien c'est tout simplement faux. Afin de mettre fin à un débat qui n'a pas lieu d'être, nos confrères de Road & Track se sont penchés en détail sur la question. Les résultats sont sans appel, et ce sont des chiffres très concrets qui les appuient, en provenance du Highway Loss Data Institute (HDLI) aux États-Unis.

Il en ressort que “les voitures à essence sont trois fois plus susceptibles d'être détruites après un accident qu'une Tesla ou un autre véhicule électrique”. En détail cela donne 18,4 % des véhicules thermiques détruits après une collision, contre 6,1 % pour les électriques. Concernant les coûts de réparation eux-mêmes, là-aussi l'étude tord le cou aux fausses croyances. En moyenne, les voitures électriques sont 2 % plus chères à réparer que les autres. Bien en-dessous des chiffres catastrophiques que l'on imagine.

Réparer une voiture électrique coûte à peine 2 % plus cher que réparer un équivalent thermique

Pourquoi cette impression tenace dans ce cas ? Elle vient d'un constat malheureusement bien réel. En 3 ans, les coûts de réparation toutes motorisations confondues ont augmenté de 30 % selon Matt Moore, vice-président senior du HLDI. La faute à des voitures de plus en plus complexes. Bardées de capteurs en tout genre et de systèmes ultra-sophistiqués, un choc en apparence anodin peut nécessiter des milliers d'euros pour tout remettre en état. Aux États-Unis, on s'attend à un coût de réparation moyen de 5000 $ à la fin de l'année.

La batterie est souvent pointée du doigt dans ces cas-là. Cela vient en grande partie du fait que les assurances, selon un principe de prudence, demandent parfois le remplacement complet du pack batterie alors qu'il pourrait être réparé. Sans parler du coût que cela entraîne, la question écologique se pose. Dans certains pays, les batteries des voitures électriques sont recyclées presque à 100 %, mais ce n'est encore le cas partout.

