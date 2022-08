TikTok : le « Kia Challenge » encourage les adolescents à voler des voitures du groupe Hyundai

Les propriétaires de certains modèles Hyundai et Kia sont invités à prendre des précautions particulières pour protéger leurs véhicules en raison d'une vague de vols après l’apparition d’un défi sur le réseau social TikTok.

Bien que TikTok ait déjà vu émerger des défis amusants, certains sont bien plus dangereux, si ce n’est illégaux. Nous avions déjà vu deux fillettes de 8 et 9 ans mourir après avoir participé au « blackout challenge », qui consistait à s’étouffer jusqu’à s’évanouir devant la caméra, ou encore le « Devious Lick », qui invitait les utilisateurs à voler n'importe quel objet dans son établissement scolaire.

Un nouveau défi illégal a récemment fait son apparition sur la plateforme, le « Kia Challenge ». Ce dernier montre aux utilisateurs du réseau social comment voler certains modèles Kia et Hyundai en retirant simplement le capot en plastique situé sous la colonne de direction et en utilisant un câble USB.

Les vols de voitures Kia et Hyundai se multiplient à cause de TikTok

Cette tendance a explosé l'année dernière à Milwaukee, les modèles Kia fabriqués en 2011 ou plus tard, et les Hyundai fabriqués en 2015 ou plus tard, étant apparemment les cibles privilégiées. Les voleurs utiliseraient des câbles USB ou des tournevis pour faire démarrer la voiture, après avoir retiré la colonne de direction. Un câble USB peut vraisemblablement être utilisé pour tourner la clé de contact, démarrer le véhicule et libérer l'antivol de direction. La Hyundai ou la Kia peut alors avancer et être redémarrée à tout moment à l'aide du même câble.

Les voleurs emmènent ensuite les voitures volées dans des virées à grande vitesse pour rendre leurs vidéos TikTok plus intéressantes. Celles-ci montrent des embardées sauvages et des conduites complètement folles, qui ont déjà couté la vie à plusieurs voleurs et piétons.

Heureusement, toutes les Kia ne souffrent pas de la même faille de sécurité. Apparemment, les modèles 2022 les plus récents sont dotés d'une nouvelle technologie antivol censée prévenir ce type d'incidents, mais la police de Pennsylvanie avertit les personnes qui possèdent des modèles plus anciens de garder un œil sur leur véhicule, car le défi est devenu viral. TikTok essaie tant bien que mal de renforcer la détection des challenges dangereux, mais tous ne sont pas détectés à temps.