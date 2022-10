TikTok : 4 adolescents tués dans un accident de voiture après avoir participé au « Kia Challenge »

Quatre adolescents ont été tués dans un accident de voiture à Buffalo alors qu'ils tentaient un défi TikTok encourageant le vol de voiture, le « Kia Challenge ». Voici tout ce que l’on sait de l’affaire.

Le Kia Challenge est une tendance inquiétante des réseaux sociaux, lancée sur TikTok, qui voit les participants tenter de détourner une voiture du groupe Hyundai à l'aide d'un câble USB. Il y a quelques mois, les propriétaires de certains modèles Hyundai et Kia ont été invités par la police à prendre des précautions particulières pour protéger leurs véhicules en raison d’une vague de vols après l’apparition du défi.

Ce challenge audacieux a finalement pris une tournure tragique, car une tentative ratée à Buffalo a entraîné la mort de quatre adolescents. Il n’est pas rare que les voleurs embarquent ensuite les voitures volées dans des virées à grande vitesse pour rendre leurs vidéos TikTok plus intéressantes. Celles-ci montrent des embardées sauvages et des conduites complètement folles, mais peuvent parfois s’avérer fatales.

Le Kia Challenge fait de nouvelles victimes

Selon un reportage d'Insider, six adolescents de la ville de Buffalo ont volé une Kia Sportage à la fin de la semaine dernière. Le groupe d’adolescents âgés de 14 à 17 ans a ensuite pris la route, avant de finalement avoir un accident sur la route 33 à Buffalo. Ce dernier a été mortel pour quatre passagers, tandis que les deux autres ont été hospitalisés pour des blessures mineures.

Selon la police, le conducteur a reçu une contravention pour possession criminelle de biens volés et utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Comme souvent avec le Kia Challenge, la police a déclaré que la vitesse excessive aurait joué un rôle important dans l'accident. Le bureau du procureur du comté d'Erie enquête sur l'accident et prévoit de déposer des accusations supplémentaires, a déclaré la porte-parole Kait Munro.

TikTok essaie tant bien que mal de renforcer la détection des challenges dangereux, mais tous ne sont pas détectés à temps. C’est loin d’être le premier challenge mortel qui provient de TikTok, puisque nous avions déjà vu deux fillettes de 8 et 9 ans mourir après avoir participé au « blackout challenge », qui consistait à s’étouffer jusqu’à s’évanouir devant la caméra.