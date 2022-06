TikTok lance les Avatars, son copier-coller des Memojis d’Apple

Après Apple, Facebook et Snapchat, TikTok veut lui aussi lancer ses propres avatars animés. C'est désormais chose faite. En effet, le réseau social a annoncé ce mardi 7 juin 2022 l'arrivée des TikTok Avatars. Ces visages animés pourront être intégrés à vos vidéos et sont capables d'imiter vos expressions faciales.

Au fil des années, TikTok a multiplié les mises à jour pour améliorer son expérience utilisateur. Il faut dire qu'on ne devient pas l'application la plus téléchargée en Europe pour rien. Dernièrement, le réseau social chinois a annoncé un changement de taille : la durée maximale des vidéos est passée à 10 minutes. Une manière d'offrir plus de latitude aux créateurs, et surtout de faire grimper les revenus publicitaires générés.

La prochaine étape pourrait être matérialisée par l'intégration de jeux dans l'appli, à l'image de ce que propose Netflix avec Netflix Gaming. Mais pour l'instant, rien n'a été officialisé par le réseau social. En revanche, TikTok a bel et bien officialisé le lancement de ses propres avatars animés ce mardi 7 juin 2022.

Après Snapchat et ses Bitmojis, Apple et ses Memojis, Facebook et ses Avatars, TikTok débarque sur le marché des avatars animés avec ses… TikTok Avatars. Désolé pour l'originalité. On retrouve ici un principe similaire : ces avatars animés peuvent être intégrés dans vos vidéos et remplacer votre visage. Ils sont d'ailleurs capables d'imiter vos expressions faciales ou vos gestes.

Bien entendu, vous êtes libres de personnaliser à l'envie votre avatar TikTok parmi “un large éventail de coiffures, d'accessoires, de piercings et de maquillages, pour créer un avatar TikTok qui reflète votre look et votre style personnel”.

Comment créer un Avatar TikTok

La création d'un Avatar TikTok se déroule évidemment sur l'application. Pas de panique, la marche à suivre est très simple :

Ouvrez la section des effets dans l'application TikTok

Recherchez maintenant l'effet Avatar

Faites votre choix parmi les templates proposés pour façonner un avatar à votre image (teinte de la peau, coupe de cheveux, nez, bouche, accessoires, etc.)

Optez ensuite pour un effet vocal associé

Validez et sauvegardez votre avatar pour commencer à l'utiliser dans des vidéos

D'après les dires du réseau social, il s'agit de la première version des avatars TikTok et la formule continuera à être améliorée au fil des mises à jour, afin de représenter l'ensemble des utilisateurs. “Qu'il s'agisse des tenus, des teintes de peau, de la couleur des cheveux ou de la texture, la création de fonctionnalités et d'expériences inclusives reste notre priorité”, assure TikTok dans son communiqué officiel.