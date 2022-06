Instagram copie encore TikTok en allongeant la durée des Reels à 90 secondes

Instagram vient d’annoncer tout un lot de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Reels, sa réponse à TikTok. La plus notable d’entre elles est doute la nouvelle durée maximale des Reels, désormais fixée à 90 secondes. Une nouveauté qui n’est pas sans rappeler la récente déclaration de TikTok concernant la possibilité prochaine de poster des vidéos de 10 minutes.

Depuis le lancement de ses Reels, Instagram semble bien déterminé à reproduire la formule de TikTok. En effet, la comparaison était alors évidente entre la fonctionnalité et le réseau social chinois, d’autant que la plateforme de Meta tentent toujours d” attirer de plus en plus de monde vers cette nouvelle section. Ainsi, l’ajout de la synthèse vocale et des modificateurs de voix font partie des nombreuses améliorations venues étoffer l’offre depuis son déploiement.

Mais Instagram ne compte visiblement pas s’arrêter là. Aujourd’hui, le réseau social a annoncé l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs de Reels. Comme on pouvait s’y attendre, la plateforme a décidé d’allonger la longueur de ces derniers. Les créateurs pourront désormais poster des vidéos allant jusqu’à 90 secondes, contre 60 actuellement.

Instagram va permettre de poster des Reels plus longs

Cette nouveauté n’est pas réellement surprenante, tant Instagram s’est inspiré de TikTok pour développer sa propre version de l’application. Ainsi, alors que son rival chinois continue d’allonger la durée de ses vidéos, prévoyant désormais de passer jusqu’à 10 minutes, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Instagram décide d’en faire de même. On notera toutefois que la plateforme de Meta rechigne encore à aller jusqu’à de telles extrémités.

Parmi les autres nouveautés, Instagram a annoncé l’arrivée des Templates, qui permettront aux créateurs de synchroniser facilement leurs vidéos avec de la musique. De plus, ces derniers auront accès à toute une librairie d’effets sonores et pourront ajouter des stickers ainsi que sa propre piste audio de la même manière que dans les Stories. Enfin, il sera possible d’effectuer des sondages ainsi que d’ajouter de nouvelle manière d’interagir avec sa communauté.

Source : Instagram