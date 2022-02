TikTok : les vidéos pourraient atteindre 10 minutes pour faire exploser les bénéfices

Après avoir augmenté la durée des vidéos à 3 minutes, TikTok songe désormais à repousser la limite à 5, voire 10 minutes. L’objectif est double : dans un premier temps, concurrencer YouTube bien sûr, mais surtout, faire grimper les revenus publicitaires générés par les créateurs.

TikTok pourrait bientôt perdre volontairement ce qui a fait son identité à ses débuts. Le réseau social chinois teste actuellement des vidéos de 5 minutes et 10 minutes auprès d’une poignée d’utilisateurs. Cette nouveauté arrive après le déploiement de vidéos de 3 minutes en juillet dernier, qui avait déjà fait grand bruit au sein de la communauté. Comme on peut s’en douter, cette fonctionnalité a avant tout des intérêts pécuniaires.

Comme l’explique Karyn Spencer, expert en réseaux sociaux, « en fin de compte, si les vidéos de cinq minutes aident TikTok à faire progresser son temps de visionnage moyen, ne serait-ce que de quelques secondes, les annonceurs traditionnels pourraient avoir le sentiment d’avoir plus de liberté, et le monde de la tech est toujours à la recherche du plus grand revenu possible. »

Les vidéos de 10 minutes pourraient bientôt débarquer sur TikTok

Comprenez par là qu’en augmentant le temps de visionnage de ses vidéos, TikTok augmente par la même occasion les sommes versées par les annonceurs. Mais ce n’est pas le seul objectif qu’a la plateforme en tête. Depuis sa percée phénoménale auprès du grand public, TikTok ne cache pas sa volonté de surpasser YouTube, un cap qu’il a bien du mal à franchir.

« Un contenu de forme plus longue permet à TikTok de s’attaquer plus directement à YouTube », souligne Brendan Gahan, associé chez l’agence de publicité Mekanism. « Étant donné que YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche, même la capture d’une fraction de leur audience pourrait avoir des ramifications positives massives pour TikTok. »

Pour autant, il n’est pas dit que les utilisateurs se montreront enthousiastes face à un tel changement. D’après les données obtenues par TikTok lui-même, les vidéos de plus d’une minute ont tendance à stresser ces derniers. Sur une plateforme qui encourage la consommation massive de contenus, ces longues vidéos peuvent donner l’impression de perdre son temps. En 2021, 12 % des vidéos YouTube duraient moins d’une minute.

