TikTok, Instagram, Facebook… Voici les 10 applications Android et iOS les plus téléchargées en 2021

Apptopia, une société d'analyse, vient de publier son classement annuel des applications Android et iOS les plus téléchargées à travers le monde, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les réseaux sociaux ont eu la côte cette année.

Parmi les 10 applications Android et iOS les plus téléchargées au monde en 2021, on retrouve sans surprise TikTok en haut du classement avec 656 millions de téléchargements. C’est moins que les 850 millions de téléchargements l’année dernière, mais c’est assez pour lui permettre de se hisser à la tête du classement de 2021. L’été dernier, TikTok était parvenu à devenir plus populaire que YouTube sur Android et iOS, et le réseau social chinois avait même réussi à détrôner Google en devenant le site le plus visité au monde il y a quelques jours.

On retrouve également 4 applications appartenant à Meta, le nouveau nom du groupe Facebook. L’application la plus populaire est Instagram, avec 545 millions de téléchargements, suivi de Facebook avec 416 millions de téléchargements, puis WhatsApp avec 395 millions. Messenger, l’application de messagerie instantanée, doit se contenter de la 8e place du classement avec 268 millions de téléchargements.

Telegram intègre le TOP 5 grâce à WhatsApp

Telegram parvient à se hisser à la 5e place des applications les plus populaires cette année avec 329 millions de téléchargements, mais ce succès est en grande partie dû à WhatsApp. En effet, Telegram avait gagné plus de 70 millions d’utilisateurs grâce à une panne mondiale de WhatsApp. Il n’est donc pas très étonnant de le voir l’application aussi haute dans le classement.

De son côté, Snapchat occupe la 6e place avec 327 millions de téléchargements. Le réseau social est suivi de près par Zoom et ses 300 millions de téléchargements. Zoom a vu sa popularité exploser ces dernières années, notamment à cause de la pandémie de COVID-19 qui a fortement contribué à démocratiser le télétravail et les réunions à distance. En 2020, l’application de visioconférence était encore plus populaire, puisqu’elle avait été téléchargée pas moins de 477 millions de fois à travers le monde.

En bas du classement, on retrouve CapCut, une application de montage vidéo, avec 255 millions de téléchargements, puis Spotify, la célèbre application de streaming musical, avec 203 millions de téléchargements.

Source : Apptopia