Telegram a gagné 70 millions d’utilisateurs grâce à la panne de WhatsApp

Telegram est le grand gagnant de la panne mondiale de WhatsApp. Tandis que la messagerie instantanée de Facebook était complètement inaccessible, l'application sécurisée a gagné plus de 70 millions d'utilisateurs en une seule journée.

Ce lundi 4 octobre 2021, tous les services Facebook ont essuyé une panne de grande ampleur. Pendant plusieurs longues heures, tous les réseaux et applications du groupe étaient hors service. C'est notamment le cas de WhatsApp, l'application de messagerie rachetée par Facebook en 2014.

Privé de moyen de communication, les utilisateurs de WhatsApp se sont tournés vers des solutions concurrentes, comme Telegram. L'application de messagerie russe a enregistré une augmentation colossale de son trafic. Face à cet afflux inattendu, Telegram a rencontré quelques dysfonctionnements.

Telegram récupère momentanément les réfugiés venus de WhatsApp

Néanmoins, le service de messagerie a largement profité de la situation pour gonfler son parc d'usagers. “Telegram a connu une augmentation record des inscriptions et de l'activité des utilisateurs. Le taux de croissance quotidien de Telegram a dépassé la norme, et nous avons accueilli plus de 70 millions de réfugiés d'autres plateformes en une journée”, se félicite Pavel Durov, fondateur de Telegram. Cependant, on imagine que de nombreux utilisateurs sont retournés sur WhatsApp dès que la panne a été terminée.

“Certains utilisateurs en Amérique ont peut-être rencontré une vitesse de connexion plus lente que d'habitude, car des millions d'utilisateurs d'autres continents se sont précipités pour s'inscrire à Telegram en même temps”, tempère le fondateur de la messagerie, assurant cependant que “Telegram a continué à fonctionner parfaitement pour la grande majorité de nos utilisateurs”.

Ce n'est pas la première fois que Telegram récupère une partie des utilisateurs de WhatsApp. En début d'année, l'application russe avait déjà gagné 25 millions d'usagers britanniques en l'espace de trois semaines. Telegram s'est même hissé à la première place des téléchargements en janvier 2021, toutes plateformes confondues, devançant ainsi Signal et TikTok. Le service profitait du tollé provoqué par les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Pour continuer à attirer de nouveaux utilisateurs, Telegram a d'ores et déjà annoncé qu'il sera bientôt possible d'importer ses conversations WhatsApp dans l'application.