Threads ne va plus vous harceler pour publier vos posts sur Facebook et Instagram

Meta a enfin écouté ses utilisateurs pour se débarrasser de l'un de ses plus vilains défauts. Depuis son lancement, le réseau social incite lourdement à partager ses publications sur Facebook et Instagram, afin de créer encore plus d'engagement. Il est désormais possible de désactiver ces messages, pour profiter pleinement (et uniquement) du nouveau réseau social.

Au départ il y a avait Threads. Mais Threads n'était pas parfait, alors l'application a eu une excellente idée : écouter les conseils et demandes de ses utilisateurs. C'est ainsi que rapidement, le nouveau réseau social de Meta s'est doté d'un fil d'actualité réservé aux comptes suivis. Depuis, celui-ci continue d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, soit pour se compléter, soit pour corriger des défauts légèrement agaçants.

Si vous habitez en de dehors de l'Europe, ou si vous avez la chance de tester Threads avant son blocage sur le Vieux continent, vous savez que l'application a la fâcheuse tendance à demander systématiquement si l'on souhaite partager le post que l'on vient d'écrire sur Facebook et Instagram. Bien souvent, la réponse est évidemment non… ce qui n'empêche pas Threads revenir à la charge à chaque fois.

Threads s'émancipe encore un peu plus de Facebook et Instagram

Fort heureusement, Threads a de nouveau écouté sa communauté pour s'améliorer. Désormais, une option permet de désactiver ses messages frustrants. Pour cela, il suffit de se rendre dans Paramètres > Confidentialité > Partager ses publications sur d'autres applications. À noter que cette dernière n'est pas encore disponible en France, ce qui est peu surprenant sachant que le réseau social n'est pas encore officiellement disponible en Europe.

À ce sujet, il semblerait que le déploiement de notre côté du globe ne va plus tarder. L'information nous vient d'Alessandro Paluzzi, ingénieur habitué à dénicher les prochaines nouveautés des services de Meta. Ce dernier a partagé une capture d'écran de l'application suggérant que le groupe de Mark Zuckerberg s'apprête à lever le blocage en Europe. Pour rappel, ce dernier attend de se conformer au DSA avant d'ouvrir les vannes.

Source : The Verge