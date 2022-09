The Witcher : Netflix lancerait déjà la production des saisons 4 et 5

The Witcher vient de terminer le tournage de sa saison 3 et Netflix aurait déjà signé pour une saison 4 et 5. Selon un site de fan très bien informé, ces dernières seraient tournées en même temps afin de raccourcir les délais de production.

HBO a Game of Thrones, Amazon a son Rings of Power et de son côté, Netflix peut miser sur The Witcher. Après deuxième saison qui a divisé, la série portée par Henry Cavill devra convaincre avec sa saison 3. D’ailleurs, le tournage de cette dernière vient de se terminer.

La production a clappé une dernière fois le 11 septembre dernier après un tournage de cinq mois qui a emmené les équipes en Angleterre, en Slovénie, en Croatie ou encore au Maroc. Si tout se passe comme prévu, cette saison devrait être diffusée dans le courant de l’année 2023. Il faut plutôt miser sur la fin de l’année, la post-production étant longue sur ce genre de série.

Netflix aurait déjà commandé une saison 4 et 5

Netflix aurait confiance en son produit. Selon le site de fan Redanian Intelligence, les saison 4 et 5 auraient déjà été commandées. Plus encore, ces dernières seraient produites coup sur coup, que ce soit pour l’écriture ou le tournage. Un procédé inhabituel qui aurait le mérite de réduire le temps de diffusion entre deux salves d’épisodes.

A lire aussi – The Witcher 3 : la version PS5 et Xbox Series X arrivera bien en 2022

Sachant qu’une saison de The Witcher met plusieurs mois à être mise en boîte (sans compter l’écriture et la post-prodcution), cela nous conduirait à un tournage de presque un an. Un défi pour les équipes, mais aussi pour Netflix qui n’a pas le droit à l’erreur. Il ne sera plus possible d’annuler en cours de route en cas de four. The Witcher n’est pas la première série à avoir le droit à un tel traitement. Comme le précise Redanian Intelligence, les trois saisons de Vikings Valhalla ont été tournées à la suite.

Si on prend en compte que chaque saison de The Witcher adapte un livre en particulier, la série devrait en compter six au total. Pour rappel, la première saison a été diffusée fin 2019 et la deuxième fin 2021.

De son côté, le studio polonais CD Projekt a annoncé un quatrième jeu dans l’univers du sorceleur.

Source : Redanian Intelligence