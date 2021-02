The Mandalorian saison 3 : non, Disney+ ne remplacera pas Gina Carano

The Mandalorian saison 3 se fera bien sans Cara Dune. Malgré plusieurs rumeurs, Disney+ ne compte pas remplacer Gina Carano dans le rôle de la rebelle. Lucasfilm a bien décidé de tirer un trait sur le personnage après les propos polémiques de son interprète.

Après une nouvelle salve de tweets douteux et provocateurs, Gina Carano a été virée de Disney. Au cours des derniers mois, l'actrice de 38 ans a publié de nombreux messages polémiques sur les réseaux sociaux. Carano a notamment comparé le fait d’être Républicain aux Etats-Unis en 2021 au fait d’être juif sous l’Allemagne nazie.

L'actrice interprétait Cara Dune, une guerrière rebelle qui vient en aide à plusieurs reprises à Mando (Pedro Pascal) au cours des deux premières saisons de la série The Mandalorian sur Disney Plus. L'ancienne combattante en arts martiaux mixtes (MMA ) n'apparaitra donc pas dans la prochaine saison de la série ni dans le spin off “Rangers of the New Republic”, dont elle devait tenir le rôle titre. Récemment, Gina Carano est montée au créneau pour fustiger la manière dont Disney l'a évincée. L'actrice explique avoir “appris sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, que j'étais virée”.

Le personnage de Cara Dune va disparaître de la franchise Star Wars

Dans un article publié ce 16 février 2021, The Hollywood Reporter confirme que Disney et Lucasfilm n'ont pas l'intention de confier le rôle de Cara Dune à une autre actrice. Citant une “source chez Lucasfilm”, le média assure que “le rôle de Cara Dune dans The Mandalorian ne devrait pas être remanié”.

Le personnage n'apparaitra donc plus dans The Mandalorian ni dans les autres productions se déroulant dans l'univers Star Wars. D'ailleurs, la fin de la saison 2 n'oblige pas les scénaristes du show à statuer sur l'avenir de Cara Dune. Dans la foulée de l'annonce, Hasbro a cessé la production de figurines à l'effigie de Cara Dune. Interrogé par The Hollywood Reporter, le fabricant de jouets assure qu'il n'y a “aucun plan actuel pour créer plus” de produits basés sur Cara Dune.

