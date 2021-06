The Mandalorian saison 3 : le tournage n’a toujours pas commencé, pas de diffusion avant 2022

The Mandalorian aura bien le droit à une saison 3 qui devrait arriver en 2022. Toutefois, l’acteur principal Pedro Pascal indique aujourd’hui qu’elle n’a toujours pas été tournée. Précédemment, il avait été annoncé que le tournage devait débuter en avril 2021.

La saison 3 de The Mandalorian se fait attendre. Aujourd’hui, son acteur principal, à savoir Pedro Pascal, indique qu’il n’a pas encore commencé le tournage de cette nouvelle salve d’épisodes. C’est lors d’une interview Actors on Actors, format organisé par Variety, que le comédien chilien a révélé la chose à Ewan McGregor.

Il s’agit d’une info surprenante, puisque des fuites avaient révélé que le tournage devait débuter en avril à Los Angeles. Pour rappel, la série Obi-Wan Kenobi, qui est censée être diffusée après, est elle actuellement en pleine prise de vue.

The Mandalorian saison 3 doit arriver juste après The Book, of Boba Fett, mini-série diffusée en décembre. Avec un tournage qui n’a toujours pas commencé, cette date est de plus en plus mise à caution. On pourrait donc attendre les aventures de Mando un peu plus longtemps que prévu. Le tournage de la série The Last of Us, également portée par Pedro Pascal, débutera pour sa part en juillet. L’acteur risque d’avoir un calendrier très chargé ces prochains mois.

The Mandalorian saison 3 devrait arriver en 2022

The Mandalorian saison 3 se fait attendre, mais trois autres séries Star Wars sont soit déjà tournées, soit en tournage : The Book of Boba Fett, Andor et Obi-Wan Kenobi. Si nous savons que la série dédiée à Boba sera diffusée en décembre 2021, les deux autres n’ont pour l’instant pas de date. Elles pourraient bien arriver sur Disney+ avant la suite des aventures de Mando.

Pour l’instant, on ne sait que peu de choses sur cette saison 3. L’arc dédié à Grogu semble bel et bien terminé, mais le final de la saison 2 laisse quelques indices sur la suite. Il se pourrait bien que ces nouveaux épisodes soient dédiés à l’héritage tournant autour du sabre noir et de l’avenir de Mandalore. Réponse en 2022.

