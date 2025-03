The Last of US saison 2 : le titre de l’épisode 1 a été dévoilé et il est lourd de sens, on vous explique

À environ 2 semaines de la sortie de The Last of Us saison 2 sur Max, le premier épisode nous révèle son titre. Avec seulement 2 mots, il en dit long sur ce qu'il risque de se passer dans la série.

Les derniers jours sont les plus durs. À l'heure où nous écrivons cet article, la saison 2 de The Last of Us débarque sur nos écrans dans un peu plus de 2 semaines, le 14 avril 2025 pour être précis. Les fans ont hâte de retrouver Joel (incarné par Pedro Pascal) et Ellie (jouée par Bella Ramsey), surtout quand on se rappelle de la conclusion de la saison 1, annonçant une relation extrêmement complexe entre les deux personnages principaux.

En attendant de voir ce que l'avenir leur réserve, nous apprenons le titre du premier épisode de la saison 2, qui en comportera 7 au total. Il n'est évidemment pas anodin et permet d'en savoir un peu plus sur la direction que prendra la série, même si à ce stade, cela reste des hypothèses. Mais en l’occurrence, le titre fait une référence très directe au jeu vidéo qui sert de source à l'adaptation : Future Days. Attention, nous allons spoiler ce qu'il se passe dans The Last of Us le jeu.

Le titre du premier épisode de la saison 2 de The Last of Us n'a pas été choisi au hasard

Future Days est le titre d'une chanson de Pearl Jam sortie en 2013. Si vous avez l'oreille fine, vous avez pu en entendre quelques notes dans le tout premier trailer de The Last of Us saison 2. C'est ce morceau que Joel joue à la guitare devant Ellie lors de la scène d'ouverture de la deuxième partie du jeu.

La scène va d'ailleurs être reproduite dans la série, nous l'avons vu dans un autre trailer. La chanson fait écho à la relation entre les deux personnages dans ses paroles. Par exemple celles qui disent, une fois traduites, “Si jamais je te perdais, je me perdrais sûrement moi-même“.

Quant au titre lui-même, doit-on y voir l'annonce de l'événement tragique survenant dans le jeu ? À savoir la mort de Joel des mains d'Abby ? Ellie va-t-elle devoir affronter seule les “jours futurs” ? Pour le savoir, rendez-vous le 14 avril sur Max.