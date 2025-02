La saison 2 de The Last of Us a enfin une date de sortie, la voici

Les fans de The Last of us peuvent enfin cesser de retenir leur souffle. Max a dévoilé la date de sortie précise de la saison 2 de la série. Voici quand nous pourrons voir la suite des aventures de Joel et Ellie.

Cette fois, c'est la fin définitive du suspense. Après avoir joué avec nos nerfs en se contentant d'annoncer une période de sortie, Max vient de dévoiler la date de sortie précise de The Last of Us saison 2. On savait jusqu'à présent que ce serait au mois d'avril 2025, mais pas plus. Beaucoup attendaient avec impatience de découvrir ce que Joel et Ellie allaient devenir après les événements de la saison 1. Attention, nous allons spoiler la fin du dernier épisode.

Joel découvre que les Lucioles, une organisation de survivants, veulent sacrifier Ellie pour créer un remède à l'épidémie de Cordyceps. Il prend alors la décision radicale de tuer tous les membres des Lucioles dans le bâtiment et s'enfuit avec la jeune fille. Quand elle se réveille, Joel lui fait croire qu'il y a d'autres personnes immunisées comme elle, mais que le groupe a arrêté de chercher un vaccin parce que ça n'aboutit à rien.

Voici la date de sortie de The Last of Us saison 2 sur Max

Si pour nous, 2 ans se sont écoulés entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, la série fait un bond de 5 années. On s'en doute, les actions de Joel auront des répercussions très importantes sur sa relation avec Ellie, surtout après lui avoir menti de la sorte. Malgré la paix relative dont le duo profitent depuis, ils ne sont pas spécialement en bons termes et l'arrivée du personnage d'Abby va venir compliquer les choses.

Même si nous n'avons pas encore vu les nouveaux épisodes, certains se demandent déjà s'ils auront une suite. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais selon Fransceca Orsi de HBO, l'hypothèse la plus probable est que la série se termine après 4 saisons. En attendant une confirmation, The Last of Us saison 2 sera diffusée sur la plateforme de streaming Max le 14 avril 2025. À vos agendas !