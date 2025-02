Combien de saisons pour la série The Last of Us ? HBO a déjà la réponse

Ce n'est pas encore gravé dans le marbre, mais HBO prévoit pour l'instant quatre saisons pour la série The Last of Us. Plus dense, l'histoire racontée dans The Last of Us Part II va nous accompagner à la TV plusieurs années.

La saison 2 de The Last of Us sortira sur Max en avril 2025. S'agira-t-elle déjà de la dernière ? La saison 1 a couvert les événements du premier jeu et on pourrait penser que la seconde fera de même pour le deuxième jeu. Mais ce dernier va finalement donner assez de matière aux scénaristes pour envisager d'autres saisons.

“Nous n'avons pas de plan définitif, mais je pense que cela devrait durer quatre saisons. Je ne voudrais pas le confirmer, mais cela devrait durer cette saison, puis deux autres saisons après celle-ci, et ce sera terminé”, a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO, auprès de Deadline. Nous devrions donc avoir un total de quatre saisons de The Last of Us sur Max.

Quatre saisons sont prévues pour la série The Last of Us

En 2024, Craig Mazin et Neil Druckmann, co-créateurs et producteurs exécutifs de la série, avaient déjà laissé échapper qu'ils auraient besoin de plus d'une saison pour raconter l'histoire de The Last of Us Part II comme ils l'entendent. Il est intéressant de constater qu'une grande cadre de HBO vienne confirmer ces dires, laissant entendre que la direction et les auteurs sont sur la même longueur d'onde.

“L'histoire que nous racontons est bien plus grande que celle de la première saison, il se passe beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus difficile à produire, mais nous voulons que chaque épisode soit comme un blockbuster à part entière”, indiquait Craig Mazin il y a quelques mois.

Francesca Orsi a aussi évoqué ce que l'on peut attendre de la deuxième saison, qui sera constituée de sept épisodes (dont un devrait être particulièrement long), contre neuf pour la première. “Il y a certains éléments concernant les différentes factions qui luttent pour leur survie […], qui se distinguent dans la manière dont ils sont présentés”, explique-t-elle. Elle évoque aussi une identité forte en termes de garde-robe et de maquillage pour bien mettre en valeur certains personnages.

Source : Deadline