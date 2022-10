Spider-Man Miles Morales : voici la configuration PC requise pour faire tourner le jeu sans souci

C'est officiel, Spider-Man Miles Morales aura donc également droit à son portage PC. Sony n'a pas lésiné sur les compliments en matière de graphisme sur le jeu, aussi de nombreux joueurs se demandent si leur machine pourra faire tourner correctement le titre. La réponse dans cet article, avec toutes les configurations nécessaires en fonction de vos envies.

Le portage PC de Spider-Man étant un véritable succès critique, Sony compte bien surfer sur la vague. Cette semaine, le géant japonais a annoncé que son spin-off Miles Morales aura également droit à une version PC, pour une sortie prévue le 18 novembre prochain. Si vous venez tout juste de terminer le premier opus, vous n'aurez pas à attendre très longtemps avant de vous jeter sur son extension.

Bien entendu, Sony n'y est pas allé de main morte pour vanter les graphismes du jeu. Au programme donc, la compatibilité avec le DLSS (3.0 et 2.0) ainsi que les écrans ultrawide, accompagnée d'une quantité astronomique d'options permettant de booster au maximum la beauté du jeu. De quoi donner l'eau à la bouche, mais aussi inquiéter ce qui ne dispose pas d'une machine de guerre pour jouer.

Votre PC peut-il faire tourner Spider-Man : Miles Morales ?

Fort heureusement, Sony et Insomniac Games ont pensé à tous les types de joueurs et ont donc optimisé leur titre pour que celui-ci puisse tourner une grande variété de PC. Voici donc les différentes configurations possibles et les résultats obtenus pour chacune.

Configuration minimale

Cette configuration permet de jouer à un niveau de graphismes très bas, en 720p/30 FPS.

Processeur : Intel Core i3-4160 ou équivalent AMD

Intel Core i3-4160 ou équivalent AMD Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 950 ou équivalent AMD

NVIDIA GeForce GTX 950 ou équivalent AMD RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 75 Go HDD

75 Go HDD Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Configuration recommandée

Cette configuration permet de jouer à un niveau de graphismes moyen, en 1080p/60 FPS.

Processeur : Intel Core i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go ou AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go ou AMD Radeon RX 580 RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 75 Go SSD

75 Go SSD Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Configuration très haute

Cette configuration permet de jouer à un niveau de graphismes très élevé, en 4K/60 FPS.

Processeur : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 75 Go SSD

75 Go SSD Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Configuration “ray tracing incroyable”

Cette configuration permet de jouer en ray tracing, en 1440p/60 FPS ou 4K/30 FPS.

Processeur : Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6900 XT

NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6900 XT RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 75 Go SSD

75 Go SSD Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Configuration “ray tracing ultime”

Cette configuration permet de jouer en ray tracing, en 4K/30 FPS.