The Last of Us Part 1 : on connait les configurations PC recommandées, voici à quoi s’attendre

Bien qu'il ne soit pas aussi exigeant que Returnal, la dernière exclusivité PlayStation portée sur PC, The Last of Us Part 1, mettra à l'épreuve les capacités des ordinateurs les plus modernes.

The Last of Us Part 1 sortira bientôt sur PC, et Sony a déjà détaillé toutes les spécifications dont vous aurez besoin pour faire tourner le jeu. The Last of Us Part 1 sera disponible sur les PC du monde entier via Steam et l'Epic Games Store le 28 mars, et non le 3 mars comme annoncé précédemment. Pour rappel, il s’agit du même remake que nous avions testé il y a quelques mois sur PS5.

Le moins que l’on puisse dise, c’est que les exigences minimales en matière de configuration sont assez élevées. Par exemple, vous aurez besoin d'un SSD de 100 Go et de Windows 10 Version 1909 (ou plus récent) pour démarrer le jeu, et si vous souhaitez obtenir 60 images par seconde en 4K avec les paramètres Ultra activés, il vous faudra au moins la dernière génération de carte graphique dans votre PC.

Quelles spécifications pour jouer à The Last of Us Part 1 sur PC ?

Pour commencer à jouer à The Last of Us Part 1 sur PC dans la configuration minimale, il ne vous faudra pas vraiment une machine de guerre, puisqu’un ordinateur d’une dizaine d’années semble tout à fait faire l’affaire. Cependant, les choses se gâtent si vous souhaitez pousser les graphismes du jeu, si bien que l’on se retrouve face à un des jeux les plus gourmands de 2023, aux côtés de Forspoken ou encore Hogwarts Legacy. Voici toutes les spécifications recommandées :

Minimum (720p30fps avec des paramètres bas)

Processeur : AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K

AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K Mémoire : 16 Go RAM

16 Go RAM Carte graphique : AMD Radeon 470 (4 Go), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go), NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 Go)

Recommandé (1080p60fps avec des paramètres élevés)

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-4770K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-4770K Mémoire : 16 Go RAM

16 Go RAM Carte graphique : AMD Radeon RX 5800 XT (8 Go), AMD Radeon RX 6600 XT (8 Go), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 Go), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 Go)

Performances (1440p60fps avec des paramètres élevés

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X, Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 5 5600X, Intel Core i7-9700K Mémoire : 32 Go de RAM

32 Go de RAM Carte graphique : AMD Radeon RX 6750X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Ultra (4K60fps aux paramètres Ultra)

Processeur : AMD Ryzen 9 5900X, Intel Core i9-12900K

AMD Ryzen 9 5900X, Intel Core i9-12900K Mémoire : 32 Go de RAM

32 Go de RAM Carte graphique : AMD Radeon RX 7900X, NVIDIA GeForce RTX 4080

Pour jouer en 4K dans de bonnes conditions, Naughty Dog recommande un processeur AMD Ryzen 9 5900X ou Intel Core i5-12600K, accompagné d’une Nvidia GeForce RTX 4080 ou d’une AMD Radeon RX 7900 XT (avec la qualité FSR). La dernière partie est essentielle, car les cartes graphiques AMD ne pourront probablement pas atteindre les objectifs de performance sans AI-upscaling.

Pour ceux qui n’auraient pas la configuration adéquate pour jouer comme vous l’auriez espéré, pas de panique. The Last of Us Part 1 prendra en charge Nvidia DLSS et AMD FSR 2.2 dès le lancement, donc si votre carte graphique est compatible, vous pourrez probablement en tirer parti pour augmenter vos FPS.

Notez également que ce portage supportera les moniteurs Ultrawide, à la fois pour les rapports d'aspect 21:9 Ultrawide et 32:9 Super Ultrawide. Il proposera également un son 3D, la prise en charge du DualSense sans fil et un ensemble d'options de personnalisation des commandes, vous permettant de modifier certaines commandes et même de jouer avec une combinaison de manette et de clavier.

En attendant le lancement du jeu sur PC, on vous rappelle que vous pouvez regarder l'adaptation live-action de HBO sur Amazon Prime en France. Celle-ci a récemment atteint pour la première fois le milliard de minutes de streaming en une semaine, et on sait que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Le tournage pourrait débuter dès la fin de l’année.