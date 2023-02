The Last of Us Part I : la version PC du jeu a droit à une édition collector, faut-il craquer ?

The Last of Us Part I arrive très bientôt sur PC. Le portage aura le droit à une edition collector physique, un fait assez rare pour être signalé sur la plateforme. Elle est d’ores et déjà disponible en France au prix de 109 euros.

The Last of Us Part I sur PC est le portage du remake PS5 du jeu sorti en 2013 sur PS3, il faut suivre ! Prévue pour le 28 mars prochain, cette version devrait permettre à un nouveau public de découvrir la licence, à l’heure où la série HBO cartonne un peu partout dans le monde.

Le titre de Naughty Dog débarquera sur PC en dématérialisé, évidemment, mais aussi en version physique. Une chose assez rare sur la plateforme pour être signalée. L’édition Lucioles (Fireflies Edition) est déjà disponible sur le site de Sony au prix de 109 euros.

The Last of Us Part I a le droit à son edition collector sur PC

Cette édition spéciale est à réserver aux collectionneurs les plus passionés. Elle contient un boitier Steelbook (avec un code Steam à l’intérieur), les comics American Dreams ainsi que divers bonus en jeu, comme des armes. Il faut l’avouer, rien de bien folichon pour le prix. A noter que cette édition PC est strictement identique à l’édition Lucioles sortie en début d’année pour la version PS5. Cette collector est disponible en France, mais pas seulement, puisqu’elle est vendue en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg ou encore aux Etats-Unis.

Avec The Last of Us Part I, Sony continue de porter ses jeux phares sur PC. Les joueurs ont pu déjà découvrir Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War ou encore Uncharted 4 sur la plateforme. Une manière pour SIE d’attirer un nouveau public, mais aussi de redonner une deuxième vie à des titres qui ont déjà cartonné.

Pour rappel, The Last of Us Part I est un jeu d’action/aventure prenant place dans un monde ravagé par une apocalypse zombie. On y incarne Joel, un homme désabusé qui doit escorter la jeune Ellie à travers les Etats-Unis. Un titre majeur dans l’histoire du média.

Source : Sony