The Last of Us Part 3 serait déjà en développement chez Naughty Dog

Après le succès retentissant de The Last of Us Part II, on attendait que Naughty Dog annonce une suite pour la saga culte. Selon le leaker ViewerAnon, celle-ci est d’ores et déjà en développement au sein du studio. En outre, il affirme également le reboot d’Uncharted a été confié à un autre studio et qu’il sortira après factions, le jeu The Last of Us multijoueur.

Force est de constater que deux ans après sa sortie, The Last of Us Part II fait encore débat. Bien que celui-ci a remporté le prix du jeu de l’année aux Game Awards 2020, la réception des joueurs a été, du moins en apparence, relativement mitigée. Ce qui n’a pas empêché Naughty Dog et Sony d’en vendre des millions de copies. Aussi, au vu de ce succès grandiloquent et de la fâcheuse habitude de l’industrie vidéoludique à produire des remakes — dont le premier The Last of Us n’a pas été exempt — et des suites à tout va, tout le monde s’attend désormais à ce que The Last of Us Part III soit annoncé d’un jour à l’autre.

Il se pourrait bien que le jeu soit dévoilé incessamment sous peu. En effet, le leaker ViewerAnon, d’habitude spécialisé cinéma, a vendu la mèche sur Twitter. Selon lui, le prochain jeu de Neil Druckmann, aka co-PDG de Naughty Dog, ne serait autre que The Last of Us Part III. La production du titre aurait par ailleurs déjà commencé au sein du studio, bien que le leaker ne fournit aucune information supplémentaire à ce sujet.

2023 s'annonce chargée pour The Last of Us

ViewerAnon ne s’arrête pas là puisque celui-ci confirme également que le reboot d’Uncharted, qui a fait parler de lui la semaine dernière, a bel et bien été confié à un autre studio que Naughty Dog, dont on ne connaît pas encore le nom. Néanmoins, sa sortie ne serait pas pour tout de suite, puisque le leaker conclut en affirmant que Factions, le titre multijoueurs prenant place dans l’univers de The Last of Us, sortira avant le reboot d’Uncharted.

Autant dire que The Last of Us risque d’être partout sur nos écrans en 2023. Le bal sera lancé le 15 janvier 2023 avec la diffusion du premier épisode de la série télévisée sur HBO. Puis, le 15 mars prochain, les joueurs PC pourront pour la première fois découvrir la saga avec le portage de The Last of Us Part 1. Dans ce contexte, il ne paraît pas impossible qu’un teaser d’annonce pour le 3e opus surgisse sur la toile.