The Last of Us Part 1 sera aussi disponible sur Steam Deck, une première pour un jeu PlayStation

Grand moment pour les fans de jeux PlayStation : The Last of Us Part I, qui sera bientôt disponible sur PC, aura également droit à une version Steam Deck. C’est Neil Druckmann lui-même qui a confirmé la nouvelle sur Twitter, soulignant une nouvelle fois la volonté de Sony de s’imposer sur le marché du gaming PC et, de fait, portable.

Voilà quelque temps maintenant que Sony ne cache plus ses ambitions d’envahir le marché PC avec ses jeux PlayStation les plus populaires. Le dernier est en date à avoir eu droit à son portage est l’excellent Spider-Man : Miles Morales. La firme nippone ne compte pas s’arrêter là et a récemment annoncé un nouveau portage qui promet de faire de nombreux heureux : The Last of Us Part I, qui débarquera sur Steam le 3 mars 2023.

Que Sony se décide enfin à faire profiter les joueurs PC de ses jeux est une très bonne nouvelle, mais une dernière catégorie de joueurs attend toujours de pouvoir profiter des titres cultes de l’éditeur : les joueurs de Steam Deck. Si le calcul semble simple au premier abord (« si le jeu est disponible sur Steam, il doit l’être aussi sur Steam Deck non ? »), la réalité est un poil plus compliquée.

The Last of Us Part 1 sera le premier jeu PlayStation sur Steam Deck

En effet, nous savons désormais que tous les jeux présents sur Steam ne sont pas nécessairement compatibles avec la console de Valve et que certains ajustements doivent être effectués pour que cela soit le cas. Pour l’heure, aucun jeu Sony ne tourne donc sur le Steam Deck, mais cela s’apprête bientôt à changer. En effet, The Last of Us Part I sera le premier titre à être disponible sur la console.

Neil Druckmann a confirmé la nouvelle sur Twitter, en réponse à un utilisateur. On imagine que cette version sera disponible le même jour que la version PC, bien qu’aucune précision n’a été faite à ce sujet. Avec The Last of Us Part I, Sony va donc signer son grand retour sur le marché du jeu vidéo portable. Bien qu’il ne s’agisse cette fois pas de sa propre console.