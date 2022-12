The Last of Us Part I : le célèbre remake arrive sur PC le 3 mars 2023

Au milieu des autres annonces pendant les Game Awards 2022, le célèbre studio Naughty Dog a enfin révélé la date de sortie du remake du titre The Last of Us Part 1 sur PC : le 3 mars 2023.

Alors que la bande-annonce officielle de la prochaine adaptation de HBO a été diffusée en début de semaine, Naughty Dog a annoncé que The Last of Us Part I arrivera enfin sur PC l'année prochaine. L’excellent remake du jeu original de 2013, que nous avions testé sur PS5, arrivera sur Steam et Epic Games Store le 3 mars 2023.

Cette annonce démontre l'intérêt croissant de Sony pour la sortie de jeux PlayStation sur PC. The Last of Us Part 1 marquera le plus court écart entre la sortie sur PS5 et sur PC (six mois seulement entre les deux). Le dernier jeu de Sony à avoir eu droit à un portage sur PC était Spider-Man Miles Morales, et nous avions pu voir avant cela God of War, qui était sorti à l’origine en 2018.

The Last of Us Part 1 est un remake excellent facture

Si vous n'avez jamais joué à The Last of Us, sachez que c'est un vrai régal. Cependant, le prix pourrait vous rebuter. En effet, comme toutes les exclusivités Sony à venir, le jeu est sorti sur PS5 à 80 euros. On ne sait pas exactement combien coûtera le titre sur PC, mais son prix devrait être élevé.

The Last Of Us Part 1 est un remake qui offre une variété de fonctionnalités modernes, notamment plusieurs modes d'affichage jusqu’à 60 FPS et une définition 4K. De tout nouveaux modes de jeu, une collection d'options d'accessibilité, un mode photo amélioré et des personnalisations de la difficulté sont également inclus.

Le portage sera disponible sur PC le 3 mars 2023, soit dans quelques mois seulement. Nous n'avons pas d'autres détails sur les améliorations, mais nous imaginons qu'il offrira des fonctionnalités similaires à celles d'Uncharted : Legacy of Thieves Collection, qui bénéficie d'un support pour les écrans ultra-large, d'une mise à l'échelle temporelle, et plus encore.

