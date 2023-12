Netflix, Prime Video : l’Europe voudrait lever le géoblocage des plateformes de streaming

L'Europe réfléchit à la suppression des géo-restrictions en cours sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Video. Cela permettrait à tous les européens d'accéder au catalogue de tous les pays membres.

Ouvrez Netflix sur votre TV connectée, votre smartphone ou autre et notez quelques films et séries. Maintenant faites la même chose, mais depuis le compte de quelqu'un dans un autre pays de l'Union européenne. Vous constaterez que certains titres n'y figureront pas, tandis que d'autres seront exclusifs au pays dans lequel vous êtes. Idem sur Prime Video par exemple. C'est ce qu'on appelle le géoblocage, ou géo-restriction. Une procédure qui ne date pas d'hier et qui commence peu à peu à être remise en question.

Des éditeurs de jeu vidéo ont en fait les frais. En 2021, Capcom et Bandai, ainsi que Valve, qui possède Steam, écopent d'une amende de 7,8 millions d'euros pour avoir bloqué des jeux Steam en Europe. Valve fait appel mais le Tribunal de l'Union européenne conforme la décision en septembre 2023. Un secteur est cependant totalement exclu des débats à l'heure actuelle, celui des plateformes de streaming dont nous parlions plus tôt. L'Europe aimerait bien changer cela.

L'Europe souhaite supprimer la géo-restriction des plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Video

Dans un rapport, la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen donne des recommandations à ce sujet. “En ce qui concerne l'extension au contenu audiovisuel, le rapport souligne les avantages potentiels pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne la disponibilité d'un plus grand choix de contenu au-delà des frontières”. Il analyse aussi “l'impact potentiel qu'une telle extension du champ d'application aurait sur la dynamique globale du secteur audiovisuel”.

Ce dernier, par l'intermédiaire de groupements comme Creativity Works! (CW), juge la possibilité très dangereuse. Il regroupe entre autres la Ligue de Football Professionnel, Video Games Europe, l'Union Internationale des Cinémas et la Fédération des Éditeurs Européens. “Le géo-blocage est l'un des fondements des secteurs créatifs et culturels de l'Europe”, affirme CW. Selon lui, y mettre fin “menacerait 10 000 cinémas d'Europe, l'accès à plus de 8500 films à la demande et jusqu'à la moitié des budgets de films européens”.

De plus, les plateformes de streaming comme Netflix “pourraient être obligées d’introduire de fortes hausses” de leur prix pour plus de 100 millions d'européen. Un scénario catastrophe que certains voient comme une manière de protéger les intérêts des membres du groupe. Le rapport est bien conscient des possibles effets néfastes de la suppression du géoblocage. Aucune décision n'est prise cela dit. Tout reste à l'état de pistes de réflexion et il faudra sûrement attendre quelques années avant une éventuelle application concrète.

