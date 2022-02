The Last of Us : la série de HBO ne sera pas diffusée en 2022

Le jeu vidéo The Last of Us va être adapté en série sur HBO. Alors qu’on attendait la diffusion du premier épisode dans le courant de l’année 2022, The Hollywood Reporter douche nos espoirs en indiquant qu’elle est toujours en tournage et qu’elle n’arrivera pas sur les écrans avant 2023 minimum.

La série adaptée du jeu vidéo The Last of Us va encore se faire désirer. En effet, elle n’arrivera pas sur les ondes cette année. C’est Casey Bloys, le directeur des programmes de HBO, qui le confirme dans les colonnes de The Hollywood Reporter.

Le tournage de The Last of Us a débuté à l’été 2021. Si l’on suit le rythme habituel des séries, la diffusion devait donc être calée pour 2022. Mais c’était sans compter sur le soin de HBO qui veut prendre son temps :

« The Last of Us est encore en tournage au Canada. Nous n’avons pas encore annoncé de date de diffusion, mais ce ne sera pas en 2022. Les équipes tournent toujours à Calgary. »

The Last of Us ne sera pas diffusée cette année

Pour rappel, la série The Last of Us adaptera le premier jeu sorti sur PS3 en 2013. Pedro Pascal y incarnera Joel, le héros, et sera accompagné par Bella Ramsey, qui jouera la jeune Ellie. Neil Druckmann, le réalisateur des jeux, nous a promis une série très fidèle à l’œuvre d’origine, même si quelques ajustements scénaristiques seront tout de même apportés.

En tout cas, ce n’est pas étonnant de voir HBO prendre son temps pour cette série. La chaîne est en effet une habituée des productions longues, on l’a vu avec des projets comme Westworld ou encore les dernières saisons de Game of Thrones, qui ont eu des gestations plus longues que d’autres productions similaires.

Casey Bloys donne également d’autres infos sur les futures séries de sa chaîne. Il indique ainsi que House of Dragons, le spin-off de Game of Thrones, a enfin terminé son tournage. D’autres infos intéressantes sont révélées lors de cette interview, comme le fait qu’une suite à la série Watchmen n’était pas à l’ordre du jour et que la saga True Detective pourrait revenir un moment ou un autre.

