The Last of Us : la nouvelle bande-annonce nous promet une série qui va prendre aux tripes

Les fans de Last of Us ont une nouvelle occasion de se mettre en appétit pour la prochaine adaptation en live-action du célèbre jeu vidéo par HBO. Une nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée sur YouTube.

Plusieurs mois après une première bande-annonce qui est venue confirmer que les moments cultes du jeu seront présents, HBO vient enfin de lever le voile sur un deuxième trailer encore plus sinistre. Pour rappel, The Last of Us est la première série télévisée de PlayStation Productions, un studio créé par Sony Interactive Entertainment pour adapter les propriétés originales de ses jeux au cinéma et à la télévision.

D'une durée de près de deux minutes et demie, le clip offre notre meilleur aperçu de la production de Craig Mazin, qui avait précédemment travaillé sur Chernobyl. Pour ceux qui craignaient que la série soit trop proche du matériel source de Naughty Dog, la bande-annonce montre que les créateurs de l'adaptation n'ont pas eu peur d'apporter quelque chose de nouveau à la franchise.

Lire également – The Last of Us : la série HBO sera diffusée à partir du 15 janvier 2023

La relation entre Joel et Ellie est mise en lumière dans ce trailer

Sur une version obsédante de la chanson “Take On Me” de A-ha, la nouvelle séquence montre également un autre aspect terrifiant des Clickers et du monde post-apocalyptique que les héros vont traverser. Nous avons vu le Joel de Pedro Pascal et l'Ellie de Bella Ramsey dans des séquences précédentes, mais la bande-annonce d'aujourd'hui nous donne notre plus long aperçu du duo. Tous deux semblent très bien incarner l'esprit de Joel et Ellie dans les jeux.

Si vous ne connaissez pas la franchise, la bande-annonce présente bien le concept principal : Joel emmène Ellie, une adolescente qui a été mordue par une personne infectée, mais qui ne s'est pas transformée, dans l'ouest du pays pour comprendre pourquoi elle est en vie et peut-être trouver un remède.

Les clins d'œil de la bande-annonce aux sources de la série sont peut-être les plus intéressants. En effet, Troy Baker et Ashley Johnson, qui ont fait la voix et la capture de mouvement de Joel et Ellie dans le jeu vidéo, font des apparitions rapides. Baker semble jouer un homme de main de l'antagoniste David, tandis que Johnson joue potentiellement Anna, la mère d'Ellie. La chanson « Take on Me » était également au centre du jeu The Last of Us : Part II. On vous laisse découvrir le trailer en entier ci-dessous.