The Last of Us : la série événement arrive en France sur Amazon Prime Video, c’est officiel

Amazon annonce avoir acquis les droits de diffusion de “The Last Of US”. Les abonnés à Amazon Prime pourront regarder la série phénomène sans surcout.

Amazon a racheté les droits de diffusion des produits HBO qui, jusqu’au début de l’année 2023, étaient l’apanage d’OCS. Cette « prise de guerre » comprend également l’adaptation télévisuelle de « The Last Of Us », le jeu vidéo multiplatiné de Naughty Dog. Une série a rarement été aussi attendue, car les premiers retours sont unanimes : c’est un chef-d’œuvre.

Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. The Last of Us, ce sera sur Prime Video le 16 janvier, en exclusivité et sans surcoût. pic.twitter.com/aLSgA8jdJJ — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 12, 2023

Amazon Prime Video est récemment devenu le service de streaming de vidéos préféré des Américains. En acquérant les droits de diffusion dans l’Hexagone de « The Last Of Us », il est fort probable que le nombre d’abonnés français à Amazon Prime va grimper en flèche. C’est sur son compte Twitter français que la compagnie a annoncé que « The Last Of US » sera disponible sur Prime Video dès le 16 janvier, sans surcoût.

Ce qui n’était qu’une rumeur est donc confirmé. « The Last Of Us », la véritable série événement de ce début d’année sera visible par le public français pour le prix de l’abonnement à Amazon Prime. En signant un contrat d’exclusivité avec Warner, Amazon a mis la main sur pas moins de 64 séries originales, dont « Game of Thrones », par exemple.

Ces dernières, tout comme True Detective ou encore Silicon Valley ne sera disponible qu’en payant un surplus. En effet, pour profiter de l’intégralité du catalogue Warner d’Amazon Prime Video, il vous faudra en effet souscrire au tout nouveau « Pass Warner ».