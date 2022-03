Amazon rachète James Bond et la MGM pour 7,7 milliards d’euros, c’est officiel

Amazon a finalisé l'achat, pour 8,5 milliards de dollars, du légendaire studio de cinéma et de télévision MGM. Les franchises James Bond et Rocky font donc désormais partie de la bibliothèque Prime Video Video.

Amazon a conclu son accord de 8,45 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros) avec la MGM, qui fera passer James Bond et un assortiment d'autres classiques à succès sous les ailes toujours plus grandes du géant du commerce électronique. Cette opération va permettre à Amazon d’enrichir considérablement le catalogue de son service de streaming Prime Video, plus précisément de 4000 films et de 17 000 heures de programmes TV.

Grâce au rachat de la MGM, Amazon s’est offert les droits de la célèbre franchise James Bond. En plus de l’agent 007, Amazon possède désormais d’autres classiques comme la Panthère rose, le Silence des agneaux et la série télévisée Fargo, pour ne citer qu’eux.

Le rachat de la MGM aurait pu être illégal

Il faut noter que cette transaction est la deuxième acquisition la plus coûteuse d'Amazon après celle de Whole Foods en 2017 et intervient malgré les informations faisant état d'une enquête de plusieurs mois de la Federal Trade Commission. En effet, nous avions appris l’été dernier que le rachat de la MGM aurait pu être illégal.

Cependant, le Wall Street Journal avait rapporté au début du mois qu'Amazon a certifié à la Federal Trade Commission qu'elle avait fourni les informations demandées par les enquêteurs antitrust concernant l'accord, ajoutant qu'elle pourrait être libre de conclure l'achat si la commission ne dépose pas de plainte avant la date limite de la mi-mars.

En début de semaine, la commission antitrust de l'Union européenne a donné son feu vert à l'achat d'Amazon, notant que « l'opération ne soulève aucun problème de concurrence », les « chevauchements » entre les deux sociétés étant « limités ». Amazon semble avoir considéré que cette approbation était suffisante et a conclu l'opération près d'un an après que les deux sociétés l'aient approuvée.

« Nous souhaitons la bienvenue aux employés, aux créateurs et aux talents de MGM chez Prime Video et Amazon Studios, et nous avons hâte de travailler ensemble pour créer encore plus d'opportunités de proposer des histoires de qualité à nos clients », a annoncé le géant américain.

