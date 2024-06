Netflix répond à The Boys avec cette nouvelle série de super-héros

Alors que la très attendue saison 4 de The Boys vient tout juste de débarquer sur Prime Video, Netflix vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle série de super-héros dans son catalogue. De quoi rivaliser avec le show culte d'Amazon ? L'avenir nous le dira.

Comme vous le savez probablement, The Boys vient de faire officiellement son retour sur Amazon Prime Video ce jeudi 13 juin 2024. Butcher, Homelander, Hughie, Starlight et les autres reviennent pour des aventures qu'on imagine sanguinolentes.

Et bonne nouvelle pour les fans de super-héros, une autre série prometteuse va bientôt faire son entrée, sur Netflix cette fois-ci. En effet, un tout nouveau show britannique baptisé Supracell va débarquer sur la plateforme ce 27 juin 2024. On retrouve derrière ce projet Andrew Onwubolu MBE aka Rapman, un producteur, scénariste et réalisateur britannique.

L'artiste de 35 ans a rencontré le succès avec Blue Story Trilogy, un album dans lequel il décrivait l'affrontement de deux quartiers populaires londoniens à travers le regard de deux de ses habitants (et amis). Dans ses oeuvres, Rapman n'a eu de cesse de dépeindre les problèmes des quartiers populaires de la capitale anglaise (chômage, pauvreté, racisme, guerre de gangs, etc.).

Supracell, la nouvelle série de super-héros de Netflix

Cette nouvelle série semble s'inscrire dans cette lignée, avec une touche de fantastique cette fois-ci. “Je connais le genre super-héroïque, mais tout a été fait à 100 %. Supracell est différent : c'est un drame de super-héros avec des gens normaux, de vraies personnes, pas des gens qui sont des martyrs, pas des gens qui vont sauver le monde, juste des gens qui essaient de sauver eux-mêmes et leurs familles”, explique-t-il.

Ayant pour inspiration des séries comme Heroes ou Misfits, Supracell raconte l'histoire d'un groupe de cinq Londoniens ordinaires qui vont subitement se découvrir des super-pouvoirs. Un homme va alors tout faire pour les réunir, dans l'espoir de sauver la femme qu'il aime. La première bande-annonce de Supracell dépeint une ambiance assez sombre. Néanmoins, on devrait être assez loin des excès gores et de l'ultra violence assumée de The Boys. A voir donc le résultat avec cette première saison, qui sera pour rappel disponible sur Netflix ce 27 juin 2024.