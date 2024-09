Xiaomi dévoile les Smart Band 9 et Watch 2, des montres connectées qui vous veulent du bien

Xiaomi continue d’élargir son écosystème avec deux nouvelles montres connectées : la Smart Band 9 et la Watch 2. Proposant des fonctionnalités modernes et un design soigné, ces modèles qui allient performances et élégance s'adressent à un large public.

Le marché des montres connectées pour le sport et le suivi de la santé ne cesse de croître, et Xiaomi y contribue avec ses nouveaux modèles, la Smart Band 9 et la Watch 2. Ces deux appareils s’inscrivent dans la lignée des produits de la marque, réputés pour leur rapport qualité-prix. Ils visent à offrir une solution accessible aux utilisateurs cherchant à suivre leurs activités quotidiennes, tout en profitant d’un design léger et ergonomique.

La Xiaomi Smart Band 9, proposée à partir de 39,99 €, est un bracelet connecté aux caractéristiques intéressantes. Avec un cadre en métal sablé et des coloris pastel, elle mise sur l’élégance et le confort. Son écran AMOLED de 1,62 pouces offre une luminosité maximale de 1200 nits qui assure une bonne lisibilité même en plein soleil. En termes d’autonomie, elle peut tenir jusqu’à 21 jours. En plus, elle propose plus de 150 modes sportifs et un capteur PPG amélioré pour un suivi de la santé plus précis. Bien que la version Pro n’ait pas été évoquée ici, Xiaomi a déjà introduit plus tôt cette année, une Smart Band 8 Pro, une variante plus avancée avec un écran plus grand et des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs plus exigeants.

Xiaomi améliore ses montres connectées avec la Watch 2 et ses nombreuses fonctionnalités

La Xiaomi Watch 2 est une version améliorée de celle qui porte le même nom et déjà disponible sur le marché. Elle est proposée à partir de 169,99 € et fonctionne sous WearOS de Google, avec le processeur Snapdragon W5+ Gen 1 qui lui assure une meilleure fluidité et une gestion plus efficace des applications et des notifications. Dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouces, avec une résolution de 466 x 466 pixels, elle garantit une bonne lisibilité en toute circonstance. En plus de ses 160 modes sportifs, cette montre permet de suivre de nombreux indicateurs de santé, comme la fréquence cardiaque, le sommeil, et les activités quotidiennes, tout en restant légère et confortable à porter.

Côté design, la Watch 2 se distingue par son boîtier en alliage d’aluminium et ses diverses options de bracelets, en cuir ou en TPU. Étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM), elle est également équipée de la technologie L1 + L5 GNSS qui offre un suivi précis des activités extérieures comme le ski ou la randonnée. Compatible avec Google Fit, Strava, et Apple Health, cette montre s’adresse à ceux qui cherchent à suivre à la fois leurs performances sportives et leur santé, tout en profitant d’un modèle ergonomique et fonctionnel.