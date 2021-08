Redmi Buds 3 Pro officiels : des écouteurs à réduction de bruit active à moins de 70 euros

Xiaomi a présenté hier ses nouveaux écouteurs sans fil, les Redmi Buds 3 Pro. Ceux-ci proposent un rapport qualité très attrayant, puisqu’ils offrent des fonctionnalités que l’on trouve rarement sur des écouteurs aussi abordables.

Les Redmi Buds 3 Pro sont commercialisés à moins de 70 euros, mais proposent pourtant certaines fonctionnalités qu’on ne retrouve pas dans des écouteurs bien plus chers. En effet, les écouteurs True Wireless du fabricant chinois sont compatibles avec la réduction de bruit active, qui pourrait supprimer jusqu’à 35 dB de bruit ambiant. Les utilisateurs peuvent choisir la puissance de la réduction de bruit parmi trois niveaux différents. Xiaomi n’avait pas pour habitude d’offrir la réduction de bruit active sur ses écouteurs, puisque les premiers à la proposait étaient les FlipBuds Pro haut de gamme au mois de mai.

De plus, les écouteurs sans fil utilisent la norme Bluetooth 5.2, mais sont surtout compatibles avec le Bluetooth Multipoint. Cette technologie permet aux utilisateurs d’appairer les écouteurs avec deux appareils différents. Vous pourrez donc utiliser les écouteurs avec un smartphone et un ordinateur en même temps, et passer de l’un à l’autre très simplement.

Le boîtier propose la recharge sans fil !

Les Redmi Buds 3 Pro proposent une autre fonctionnalité assez rare sur ce segment, la recharge sans fil. La batterie de 470 mAh du boitier des écouteurs pourra donc être rechargée avec un chargeur à induction via la norme Qi, ou avec un câble USB-C.

Les écouteurs offrent une autonomie correcte de 6 heures sans la réduction de bruit active, et jusqu’à un total de 28 heures avec le boitier. C’est donc un peu moins que d’autres écouteurs similaires comme les récents Ear (1) de Nothing, qui offrent eux jusqu’à 34 heures d’écoute.

Les Redmi Buds 3 Pro sont disponibles dès à présent sur le site de Xiaomi à un prix de lancement fixé à 59,99 euros, mais qui passera à 69,99 euros d’ici quelques jours. Il ne sera pas possible de profiter de cette réduction de 10 euros chez les autres revendeurs. Deux coloris sont disponibles : noir et argent.

Source : Xiaomi