Xiaomi vient de lancer un rappel mondial de la trottinette électrique Mi Scooter ou M365. Le communiqué de la marque est relayé par la DGCCRF via un avis important faisant état de risques d’accidents graves. On vous dit comment vérifier si votre modèle est concerné. Si c’est le cas, il est recommandé d’arrêter immédiatement de l’utiliser et de le ramener en magasin.

La Xiomi M365 est l’une des trottinettes électriques les plus populaires en France pour son excellent rapport qualité prix. Si vous êtes possesseur de ce modèle, Xiaomi vient de lancer une campagne de sécurité pour alerter ses clients. La marque affirme avoir reçu des signalements concernant des problèmes de sécurité potentiels associés à la trottinette.

Une enquête lui a permis de déterminer que « certains lots du produit comportant des crochets en alliage d’aluminium dans le mécanisme de pliage peuvent présenter un risque de défaillance et, sans entretien adéquat, entraîner un risque de chute de l’utilisateur ». À cet effet, Xiaomi met en place un programme de réparation à l’échelle mondiale. Le constructeur propose « des tests gratuits aux clients concernés et remplace le crochet en alliage d’aluminium par un crochet en acier inoxydable ».

La DGCCRF de son côté précise qu’une vis de fixation de la colonne de direction peut être desserrée. Par conséquent, la colonne de direction peut s’épuiser et entraîner une perte de contrôle et donc la chute du conducteur de la Mi M365. La direction de la répression des fraudes parle de risques allant de la fracture des membres à une commotion cérébrale en passant des blessures externes.

Comment vérifier si votre trottinette électrique est concernée

Seuls certains lots sont affectés par cette défaillance. Xiaomi précise toutefois qu’un accident est peu probable à moins que la trottinette électrique soit « soumise à une surcharge, par exemple si deux personnes l’utilisent en même temps » ou qu’elle fasse l’objet de mouvements à fort impact, ce qui pourrait alors affaiblir le crochet en alliage d’aluminium du mécanisme.

Les lots concernés ont été commercialisés entre septembre 2017 et octobre 2018. Si vous avez acheté la trottinette Mi M365 durant cette période, elle est probablement équipée d’un crochet en alliage d’aluminium. Tous les autres modèles sont dotés d’un crochet en acier et ne sont donc pas concernés. La Xiaomi Mi M365 Pro qui a été lancée l’année dernière semble également ne pas l’être.

Les lots affectés sont les suivants : 16133/00541209; 16133/00544518; 16133/00541209 et 16133/00544518, comme le précise la DGCCRF. En cas de doute, il vous suffit de repérer le numéro de série de votre trottinette sur l’étiquette fixée sur le côté de la planche comme sur l’image en début d’article. Saisissez-le ensuite dans le champ situé tout en bas de cette page sur le site de Xiaomi afin de vérifier si vous êtes éligibles au programme de réparation.

Source : DGCCRF