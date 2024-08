Test TCL C89B : un téléviseur ultra complet au rapport qualité-prix redoutable

Un an après la C845, TCL renouvelle son offre LCD premium avec la C89B. Ce téléviseur s’appuie largement sur les atours de la C845, que ce soit en terme logiciels ou matériels. Avec comme principale nouveauté l’arrivée d’une nouvelle génération de miniLED, pour une luminosité renforcée, la C89B est présentée comme la TV idéale pour le sport. Et pour les autres usages ? Réponse dans ce test.

En début d’année, nous vous avons proposé le test complet de la C805, une télévision Full LED de TCL proposée à prix modique et disposant d’une fiche technique assez complète. Un bon produit pour tous les usages, même pour jouer, malgré quelques défauts. Notamment la configuration audio intégré qui oblige l’utilisateur à acquérir une barre de son ou un home cinema pour que le son soit à la hauteur de l’image. Mais ce défaut est dû à la segmentation du catalogue de TCL.

En effet, la marque voulait faire la distinction entre la C805 et la C845. Parmi les différences entre les deux télévisions, la C845 est équipée d’un système audio plus complet et plus puissant. Mais cela nécessite évidemment d’investir un peu plus pour en profiter. Cela vaut-il le surcoût ? Ce système a-t-il vraiment les épaules pour remplacer une barre de son ? C’est ce que nous avons voulu découvrir en testant la C89B (aussi appelé C855), le modèle de 2024 qui remplace la C845.

La C89B est d’ores et déjà disponible. Elle est proposée à partir de 1300 euros chez les principales enseignes françaises (Boulanger, Darty, Fnac, Conforama, BHV, La Redoute, etc.). Ce modèle se décline en quatre tailles : 65, 75, 85 et 98 pouces. Voici le prix que nous avons constaté pour chaque modèle :

65 pouces : 1300 euros

75 pouces : 1800 euros

85 pouces : 2400 euros

98 pouces : 3500 euros

Nous testons ici la version 65 pouces. Soit la plus petite des tailles proposées. La C89B se positionne face à la QN90D de Samsung ou encore la toute nouvelle Bravia 7 de Sony. Mais ces deux modèles sont proposés à des prix généralement supérieurs (à taille égale), pour des prestations qui ne sont pas forcément plus élevées.

Design

Démarrons ce test avec le tour du propriétaire. Visuellement, la télévision est sobre, mais très élégante. Le cadre est pratiquement entièrement en aluminium. Le métal recouvre les tranches latérales et haute. En revanche, le plastique est présent sur la tranche basse. A l’avant, le rectangle est presque parfait. Une seule exception : sur la tranche de droite, vous retrouvez une une petite excroissance avec une petite plaque de métal frappée de la griffe du constructeur. Ca ne manque pas de cachet.

La C89B parait même être en lévitation dans l’espace si vous avez opté pour l’une des deux plus petites tailles (65 et 75 pouces) : le pied central soutient le corps principal de la télévision par son dos. Ce pied central, en métal et en plastique, est équipé de petits patins en plastique pour protéger le meuble Il est aussi légèrement plus fin que celui du C805 afin d’y poser plus facilement une barre de son.

Utiliser un pied central ne nous parait toujours pas être la solution la plus optimale pour les propriétaires d’une barre de son, que celle-ci soit posée sur le socle (barre de son qui vient caché en partie l’image) ou cachée derrière le pied (son obstrué). Si vous choisissez un modèle 85 pouces ou 98 pouces, vous n’avez pas le même problème puisque TCL remplace le pied central par deux pieds latéraux plus pratiques. En revanche, il faut que votre meuble soit assez large.

A l’arrière, nous retrouvons un châssis en polycarbonate avec un quadrillage. En bas, vous avez les emplacements pour les vis du pied. A gauche, le renforcement pour les connectiques. A droite, l’emplacement pour le câble d’alimentation. Au-dessus du pied, vous avez une grille horizontale d’aération. Au centre, vous retrouvez un haut-parleur. Et sur la partie supérieure du châssis se trouvent deux autres grilles pour deux haut-parleurs. Notez que la répartition des haut-parleurs est différentes entre les version 65/75 pouces et les versions 85/98 pouces.

Sur la tranche inférieure, vous retrouvez des ouvertures pour deux des tweeters intégrés dans ce téléviseur. Vous retrouvez également, au centre (au niveau du logo TCL), le bouton mécanique de mise en marche de la télévision. Près de ce bouton, en façade, vous avez également les quelques éléments techniques qui apportent à la télévision son adaptabilité : capteur de luminosité et microphone.

Connectique

Restons à l’arrière du téléviseur et concentrons nous sur la connectique. De gauche à droite, nous avons un port USB-A 2.0, un port ethernet, deux ports HDMI 2.1 (le premier à 144 Hz et le second à 120 Hz), un port coaxial pour la TNT et un port satellite, une sortie audio optique, deux autres ports HDMI 2.1 compatibles 60 Hz uniquement (le second prend en charge le standard eARC/ARC) et enfin une entrée composite AV (sous la forme d’un port jack 3,5 mm). Au-dessus des deux derniers ports HDMI, vous avez un emplacement Common Interface pour une carte d’accès à la télévision payante (Canal+ ou CanalSat, par exemple).

Plusieurs petites remarques. Nous regrettons l’absence d’un port jack 3,5 mm pour brancher un casque filaire ou une solution sans fil. Nous remarquons que seul le premier port HDMI est compatible 144 Hz. Il est certainement aussi le seul à proposer le rafraichissement variable et l’ALLM qui permet de réduire les latences d’affichage. Un seul autre port est compatible eARC/ARC. Impossible donc de brancher deux appareils eARC et de bénéficier d’un contrôle centralisé avec une seule télécommande. Et surtout, impossible de bénéficier à la fois du VRR / ALLM à 144 Hz et du confort de l’eARC.

Petite surprise en bas de la tranche latérale du téléviseur qui juxtapose le bloc de connectique, un port USB 3 se trouve là, facile à reconnaitre avec la connexion bleue. C’est un port très pratique, parce qu’il est beaucoup plus accessible que celui qui cohabite avec les ports HDMI. Parfait pour brancher rapidement une clé USB avec des photos de vacances. En revanche, nous n’avions pas trouvé de port jack 3,5 mm pour brancher un casque audio.

Evoquons également les technologies sans fil intégrées ici. Nous retrouvons le WiFi, ici en version 6 pour une connexion à la box stable et puissante, idéale pour regarder en streaming un film en 4K. Nous retrouvons aussi le Bluetooth, accompagné de ces quelques profils pour l’audio (casque, écouteurs) et pour les accessoires (manette de jeu, télécommande, clavier, souris). La C89B est compatible DLNA 1.5, AirPlay 2, HomeKit, Miracast et Chromecast. Que votre smartphone fonctionne avec Android ou iOS, le téléviseur est compatible.

Télécommande

Passons à la télécommande. L’accessoire a beaucoup changé entre le modèle que nous avons testé avec la C805 et celle-ci. Et ce n’est pas qu’une question de couleur : elle est également beaucoup plus petite, plus rectangulaire, moins arrondis sur les tranches et moins pourvue de boutons en façade. Elle est désormais habillée d’aluminium brossé à l’avant pour un effet beaucoup plus qualitatif. La coque à l’arrière est toujours escamotable pour y loger deux piles bâtons (LR03).

Faisons le tour des boutons disponibles. Certaines sont des indispensables (allumage, source, paramètre, chaine, mode silence), ainsi que les touches propres à Google TV (dont l’accès à Google Assistant). La croix directionnelle est présente bien en évidence. Nous retrouvons quatre raccourcis vers des services de streaming : Netflix, Prime Video, Youtube et TCL Channel. Il y en avait deux de plus auparavant : TCL Home et Web. Ils ne nous manqueront pas.

Remarquez la présence du micro en haut de la télécommande, ainsi que du contrôle du volume sur la tranche de droite, comme sur un smartphone. Un rapprochement très intéressant. Elle est toujours compatible Bluetooth et infra rouge. Deux petits défauts à notre gout. Elle n’est toujours pas rétro éclairée. Et elle fonctionne sur pile et non sur batterie rechargeable.

Interface

Comme toutes les smart TV de TCL, la C89B fonctionne avec Google TV, ici en version 12. Nous connaissons bien cette interface que nous avons croisé aussi bien dans la C805 que dans les Bravia de Sony. L’intérêt de cette interface est d’être connecté à votre compte Google pour profiter du Play Store et de toutes synergies du groupe américain. En outre, de nombreuses applications sont compatibles avec Google TV, alors que chez Samsung ou LG, par exemple, ce n’est pas toujours le cas.

Nous retrouvons donc une interface connue, avec ces atouts (les recommandations personnalisées, les hubs horizontaux, les applications et les contenus compatibles), mais aussi les défauts. L’interface est généralement trop fournie. Et les recommandations sont basées sur les applications installées et non les abonnements actifs : même si vous n’êtes pas abonné Netflix, vous aurez quand même des notifications sur les sorties de la plate-forme, puisque l’application est installée par défaut.

D’ailleurs, TCL fournit de nombreuses applications dès la première mise en marche, dont un portail de streaming signé TCL. Il est généralement inutile d’aller sur le Play Store pour en obtenir d’autres. Et ce n’est pas un mal, car le Play Store n’est pas facile à trouver et encore moins à utiliser. Heureusement, les commandes vocales offrent une alternative à un clavier virtuel peu pratique. En outre, les nouvelles applis sont perdues dans une chaîne interminable d’icônes.

Autre point qui mérite une amélioration et qui concerne davantage Google que TCL, le menu général est désuet. Il reprend les graphismes des très vieilles versions d’Android. Très peu pratique. Pas ergonomique. Plutôt morne visuellement. Ce menu n’est interessant que parce que les raccourcis en bas d’écran proposés par TCL sont moins complets. En effet, il est nécessaire de passer par ce mode pour configurer finement l’image, le son, la connectivité et le comportement général du téléviseur. Google TV est la preuve que la télévision est moins importante pour la firme que la téléphonie, les montres connectées ou les voitures.

Les raccourcis du bas de l’écran sont bien pratiques pour tous les réglages du quotidien. Un bouton (icône des trois traits verticaux) de la télécommande permet d’y accéder très simplement. Vous pouvez changer de source, modifier le profil d’image et de son et même accéder à certaines applications. Vous avez aussi des raccourcis vers des onglets du menu principal, ainsi qu’un bouton virtuel dédié à l’économie d’énergie. C’est une riche idée qui vient s’ajouter aux alertes de consommation affichées par le téléviseur quand vous changez certains réglages (luminosité et HDR notamment).

A cela, TCL ajoute un menu gamers afin d’accéder plus facilement à certains réglages du téléviseur spécifique à cet usage : aide à la visée, augmentation du rafraichissement de la dalle, activation du VRR et de l’ALLM, affichage des FPS en temps réel, augmentation des contrastes, etc. Evidemment, ce menu est uniquement accessible quand le mode jeu du téléviseur est activé. L'initiative est vraiment positive, mais nous préférons le mode jeu de chez Samsung (dans la Samsung S90C, par exemple). Enfin, la version 65 pouces consomme 102 Wh par heure en moyenne en profil standard et jusqu’à 350 Wh en moyenne en mode HDR, ce qui est mieux que la C845.

Qualité d’image

Allumons le téléviseur et étudions enfin la qualité d’image de la C89B. Premier élément important à noter : la dalle de la C89B est techniquement presque identique à celle de la C955 sortie en 2023. Or, la C955 est un modèle d’une gamme supérieure. Voilà donc une belle montée en gamme pour la série 8 qui se rapproche donc de la série 9. TCL indique que la C89B profite d’une miniLED de 6e génération, toujours produite par CSOT, la filiale de TCL. Une dalle « OD5 » : cela veut dire qu’il y a 5 cm entre les miniLED et la couche Quantum Dot. Avant, c’était 8 cm.

Le nombre de zones rétroéclairées diffère en fonction de la taille de la dalle, bien évidemment. Vous en avez un peu moins de 1400 dans le modèle 65 pouces que nous avons testé et cela peut monter jusqu’à 2300 environ dans le modèle 85 pouces. Etonnamment, vous en avez davantage dans la 85 pouces que dans la 98 pouces. Il y a un écart considérable entre cette C89B et les modèles de la génération précédente, notamment la C845. C’est l’un des atouts de cette nouvelle dalle.

Côté colorimétrie, vous avez de nombreux réglages pour adapter le rendu du C89B à vos préférences. Il y a plusieurs modes classiques, comme standard, film, jeu, photo, etc. Quel que soit le mode, vous avez aussi des réglages manuels : luminosité, saturation des couleurs, etc. Il y a également un mode HDR qui augmenter la luminosité et intensifier certaines couleurs. Enfin, il l y a un mode expert pour ceux qui aiment entrer dans le détail.

Le mode jeu ne s’active pas manuellement : il faut brancher et mettre en marche une console pour qu’il puisse être sélectionné. Par défaut, la télévision le sélectionne automatiquement quand elle détecte une console, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X. Mais vous pouvez bloquer ce réglage pour rester en mode film ou en mode HDR. De même, le mode photo ne s’activera qu’à la lecture de fichiers image. Attention, il faut que ce soit la télévision qui lise les images, pas un lecteur externe.

Avec le mode jeu vient également certains atouts liés aux consoles récentes. Nous pensons notamment à la VRR et à l’ALLM, qui va réduire la latence et adapter la fréquence de l’image (entre 48 Hz et 120 Hz) en fonction du contenu. Si elle est certifiée 144 Hz, la C89B peut dans la réalité monter à 120 images par seconde en 4K et en HDR. La télévision est également capable d’extrapoler le rafraichissement 240 Hz. Citons également les standards liés à la vidéo que TCL apporte ici : HDR10+, HLG, Dolby Vision et HDR Dolby Vision IQ. C’est assez complet.

Lors de la première mise en marché de la C89B, c’est le mode vidéo « standard » qui est activé. Il offre une bonne luminosité manuelle maximale de 868 nits. En mode automatique, TCL promet des pointes locales en contenu HDR jusqu’à 3300 nits pour la version 65 pouces et 3500 nits pour les trois autres tailles. Cependant, la différence au quotidien n’est pas perceptible. D’autant qu’un capteur en façade permet d’adapter la luminosité de l’écran.

Côté couleur, le mode standard n’offre pas les meilleurs réglages, loin de là. Les couleurs sont trop vibrantes, le blanc tire vers le bleu et les taux de contraste peuvent être assez faibles selon les situations. Le delta E moyen s’élève à 4,8. La température moyenne atteint 8600°. Et le taux de contraste descend parfois sous les 10000/1. Il suffit de passer en mode film ou en mode photo pour améliorer considérablement la colorimétrie de la dalle. Le delta E moyen passe à 1,8. La température de la dalle descend à 6425°, pour un blanc presque parfait. Et le taux de contraste passe à 18000/1. En revanche, la luminosité est moindre (moins de 600 nits en manuel).

Finissons ce test de l’image avec la réflectance, que nous trouvons ici assez bien maitrisée. Les reflets nous semblent moins importants qu’avec la C805 (peut-être à cause de l’écart de luminosité). Vous pouvez facilement placer le téléviseur à côté d’une fenêtre sans être gêné (sauf ensoleillement massif). Il existe aujourd’hui des traitements anti-reflets plus performants encore. Mais ils faut passer à la caisse pour en profiter.

Qualité audio

Si la partie écran ne nous a pas déçus, qu’en est-il de la partie audio ? Avant de vous dévoiler notre avis, petit rappel des forces en présence. Nous l’avons signalé au début de cet article, la configuration de la C89B, en partie déclinée de celle de la C845, est bien plus costaude que celle de la C805 que nous avons testée. Elle dépend également de la taille du téléviseur : il y a cinq haut-parleurs dans les versions 65/75 pouces et six haut-parleurs dans les versions 85/98 pouces.

L’ensemble du système, dévelopée par Onkyo, grand spécialiste japonais de l'audio, développe une puissance de 60 watts, que ce soit en version 2.1.2 ou en version 2.2.2. Pas de jaloux ! Dans la fiche technique officielle, nous apprenons que les différents haut-parleurs n’offrent pas la même puissance. Et cette puissance est différente selon la taille du téléviseur. Les deux plafonniers développe une puissance de 5 ou 10 watts chacun selon le modèle. Les deux tweeters avant 10 ou 15 watts chacun. Et le ou les subwoofers 10 ou 20 watts chacun.

Le résultat est généralement très qualitative, mais il dépendra beaucoup de la géométrie de la pièce. Les plafonniers, situés en haut à l’arrière du téléviseur diffusent vers le haut avec un rebond sur le plafond. Les tweeters diffusent à partir de la tranche inférieure en direction du sol. Et le subwoofer joue lui aussi avec le mur arrière pour atteindre le spectateur. En fonction de la distance entre le téléviseur et ces différents murs, vous n’aurez pas la même expérience.

Le son qui est produit par le téléviseur est supérieur à de nombreux modèles concurrents, grâce à l’utilisation simultanée de 5 ou 6 haut-parleurs. Une configuration qui ne remplace toujours pas une vraie barre de son tournée vers le spectateur et accompagnée d’un caisson de basse. Mais TCL offre ici une solution de remplacement crédible dans les usages qui ne nécessite pas une finesse élevée. Pour un quelconque programme à la télé ou une vidéo sur YouTube, c’est bien suffisant. Notez que le téléviseur peut aussi combiner ses haut-parleurs avec certains équipements externes. Ca, c’est chouette.

Cette expérience peut également être améliorée grâce aux réglages offerts dans l’interface. Des modes audio spécifiques à certains contenus (notamment pour affiner la présence des voix). Un paramètre spécifique au retard à l’audio (si vous utilisez un casque sans fil, par exemple). Un égaliseur complet dans les réglages experts. Les audiophiles peuvent aussi s’amuser. Notez aussi que la C89B est compatible Dolby (AC-4, Atmos et TrueHD) et DTS-X.

Conclusion

La C89B est une très belle évolution du C845. Dans pratiquement tous les domaines, le nouveau modèle surclasse l’ancien. Que ce soit en terme de finition, de luminosité (puissance et maitrise, de colorimétrie ou encore d’audio. Sans oublier la nouvelle télécommande : elle est plus simple, sans pour autant perdre les fonctions essentielles. Elle reste également très complète avec toutes ses fonctions liées à la connectivité et le jeu vidéo. Même si elle n’est pas parfaite, elle offre un rapport qualité-prix très élevé qui vous ferait presque oublier les marques à l’identité plus premium.