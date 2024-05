Test TCL C805 : une télé très attractive malgré quelques petits défauts

Avec un prix de vente assez agressif, la C805 de TCL propose une fiche technique bien suffisante pour assumer tous les besoins des utilisateurs, qu’il s’agisse de cinéma, de série ou de gaming. Pour cela, la marque évite les fioritures dispensables et se concentre sur l’essentiel : une image soignée, un OS complet et un design qui s’intègre dans tous les salons modernes. Mais quelques faux pas n’en font pas LA télévision coup de cœur. On vous explique pourquoi dans ce test.

Nous parlons beaucoup de LG, Sony ou Xiaomi au sujet des télévisions. Mais le véritable dauphin de Samsung, c’est la marque chinoise TCL. Numéro 2 en France en nombre de télévisions vendues et numéro 3 en chiffre d’affaires, c’est l’un des poids lourds incontestables du marché de la télévision. Son argument face à la concurrence : des fiches techniques complètes, une belle qualité d’image et un prix assez agressif. La promesse est-elle trop belle pour être vraie ? C’est ce que nous avons voulu vérifier.

Nous avons choisi le C805, un modèle Mini LED prometteur que vous pouvez acheter sous la barre des 1000 euros à condition de ne pas dépasser les 75 pouces. Notez que, pour quelques dizaines d’euros de plus, le C805 se transforme en C845 qui profite de plusieurs améliorations : plus de luminosité, davantage de zones indépendantes pour le rétroéclairage, un processeur plus puissant et un système audio interne plus performant. Dernier détail important, nous testons ici la version 65 pouces de la C805.

Prix et disponibilité

Le C805 de TCL est proposé en six tailles différentes : 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. Les prix de vente s’échelonnent de 800 à 3000 euros. Mais la moitié des tailles sont généralement proposées sous la barre des 1000 euros. Et seule la plus grande, qui mesure 98 pouces, dépasse les 2000 euros. La version 65 pouces que nous testons est généralement vendue à 899 euros.

Au même prix, vous avez quelques alternatives Full LED / mini LED / QLED intéressantes chez la concurrence. La QNED75 chez LG. La Q68C chez Samsung. La X75WL chez Sony. Toutes sont vendues à un prix voisin de celui du C805 de TCL, à taille d’écran constant. Nous pourrions ajouter à cette sélection la E79KQ Pro de Hisense. Compatible 144 Hz comme la C805, elle est vendue sous la barre des 700 euros.

Le C805 est disponible chez tous les enseignes spécialisées ainsi que la grande distribution. Nous l’avons croisé chez Boulanger, Darty, Fnac, Carrefour, Auchan, But, Cdiscount, La Redoute, Conforama, etc. Il est assez difficile de ne pas la trouver en boutique. Attention, la disponibilité de certaines tailles est moins élevée que pour d’autres. Nous pensons notamment à la 98 pouces. La télévision est livrée avec une télécommande, une paire de piles et le pied qu’il faut monter.

Design

Démarrons le test avec l’aspect extérieur. La télévision adopte un design assez sobre qui passe parfaitement dans tous les salons. Il y a un cadre en aluminium qui court tout autour de l’écran et les bordures entre le cadre et l’affichage sont fines. Le coffrage, qui est plus épais que pour une télévision LED, est principalement en plastique, mais également en aluminium. Vous y retrouvez la structure en alvéole carré, avec des aérations sur les quatre côtés, assurant une bonne ventilation, ainsi que les fixations standardisées si vous voulez accrocher le téléviseur à un mur.

Si les tranches latérales et haute sont assez fines, la tranche inférieure est beaucoup plus épaisse. Elle héberge des aérations, le capteur de luminosité et le capteur infrarouge, mais également les deux seuls haut-parleurs du système stéréo intégré. À l’arrière, vous retrouvez l’emplacement pour le câble d’alimentation à droite et celui des connectiques à gauche. Nous reviendrons sur ces éléments (connecteurs et haut-parleurs) dans ce test.

Le C805 s’appuie sur un pied central unique assez large. Il est livré en deux morceaux que vous devez assembler avant de visser l’ensemble au téléviseur, en bas et au centre du dos. Une dizaine de vis cruciformes sont à placer pour les deux opérations. Contrairement à des pieds qui se fixent dans le cadre (comme chez Sony par exemple) et qui ne monopolisent qu’une seule personne, l’installation du pied nécessite deux personnes afin de poser à plat le téléviseur sur une surface plate (une table par exemple).

Ce pied est moins pratique que d’autres à installer, mais il est surtout moins pratique pour les barres de son. En effet, il est très profond (derrière et devant le téléviseur. Et il est plein, autant sur la partie horizontale (posé sur le meuble) que la partie verticale (qui soutient le téléviseur). De fait, il n’est pas possible de poser à plat une barre de son devant le C805. Et il n’est pas possible non plus de la poser derrière, puisque le pied va obstruer le son. Et ça, c’est dommage.

Connectique

Restons à l’arrière de la télévision et observons les connectiques proposées dans le coin gauche. La première remarque que nous pouvons faire est l’orientation de tous les ports vers le côté du téléviseur. Cela a un avantage et un inconvénient à l’usage. D’un côté, cela permet de coller la télévision au mur sans abimer les câbles. De l’autre, cela demande des câbles beaucoup plus longs, notamment si vos périphériques (box Internet, console de jeu, décodeur numérique) sont de l’autre côté. Nous aurions préféré que les câbles soient orientés vers le bas, d’autant que la hauteur du pied est bien suffisante pour protéger les câbles.

Faisons le tour des connectiques proposées par le C805. De haut en bas, nous retrouvons d’abord un port USB 3.0 (vous le reconnaissez à la languette bleue) et un port Ethernet RJ45. À côté, vous retrouvez une première paire de ports HDMI 2.1. Ces deux ports sont à privilégier pour connecter un PC gamer, une PS5 ou une Xbox Series S/X, car le premier est compatible 144 Hz, tandis que le second supporte le 120 Hz. Les deux autres ports HDMI sont bridés à 60 Hz. À côté des premiers ports HDMI, vous retrouvez les deux ports coaxiaux, le premier pour la télévision hertzienne ou câblée, le second pour l’antenne satellite.

Suivent ensuite l’incontournable sortie audio optique et les deux autres ports HDMI 2.1 évoqués précédemment. Notez que le quatrième (en partant du haut) est compatible eARC pour contrôler d’autres appareils avec la télécommande de la télévision (une barre de son notamment). Un deuxième port eARC n’aurait pas été de refus. Enfin, les deux derniers ports sont l’adaptateur AV (le port jack 3,5 mm jaune) et la sortie pour les casques audio (le port jack 3,5 mm noir). Au-dessus des deux ports HDMI 60 Hz et des ports jack, vous retrouvez un emplacement Common Interface (CI+) pour les bouquets de télévision payants.

Évoquons aussi la connectivité sans fil. Elle est également complète. Nous retrouvons le WiFi (G Dual Band) et le Bluetooth, naturellement. Nous retrouvons également le DLNA (en version 1.5), Chromecast et Apple AirPlay (avec intégration aux applications Google Home et Apple Home sur Android et iOS, respectivement). Que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, vous pouvez profiter des contenus de votre téléphone avec le C805.

Télécommande

Observons maintenant la télécommande. Contrairement à Sony ou Samsung qui ont opté pour des télécommandes avec deux ou trois fois moins de boutons qu’auparavant, TCL est plus conservateur. La marque conserve une télécommande avec de nombreuses touches, dont un pavé numérique complet. Voilà qui est bien « vintage » de nos jours ! Pour enfoncer le clou, elle fonctionne avec une paire de piles LR4, alors que certains concurrents préfèrent doter leurs accessoires de petites batteries rechargeables.

Outre les boutons d’une télécommande classique (les chiffres, les boutons de couleur, le mode silencieux, volume, chaîne, sources, etc.), vous retrouvez aussi les touches liées à Google TV : Home, Retour, Google Assistant, Utilisateur (pour basculer d’un compte à un autre). Vous retrouvez aussi six raccourcis. Trois d’entre eux ciblent des services de streaming populaires : Netflix, Prime Video et YouTube. Deux autres pointent vers des services de la marque : TCL Channel et TCL Home. Et un dernier permet d’accéder à un navigateur web. Vous surfez sur Internet depuis votre TV, vous ? Nous, non.

Quelques détails intéressants sur cette télécommande. D’abord, elle est Bluetooth et infrarouge. Au démarrage, elle s’appuie sur le signal infrarouge pour communiquer avec la télécommande. Mais vous pouvez activer la connexion Bluetooth depuis le menu principal pour un usage plus pratique. Ensuite, elle inclut un microphone pour les recherches vocales et accéder à Google Assistant. Enfin, elle n’est pas rétroéclairée. C’est dommage, car elle devient moins pratique en soirée.

Qualité d’image

Parlons maintenant des qualités visuelles du C805. Avant cela, rappelons quelques éléments de la fiche technique. Le C805 s’appuie sur les technologies QLED (couleurs), couvrant 97 % de l’échantillon DCI-P3, et mini LED (rétroéclairage) de 5e génération. Le nombre de zones est de 512 pour notre modèle (et s’échelonne de 336 zones pour le modèle 50 pouces à 640 zones pour le modèle 75 pouces), avec 6 LED par zone. Chaque zone peut s’illuminer selon 16 niveaux différents. La définition d’affichage est 4K, quelle que soit la taille. La luminosité maximale annoncée en HDR est de 1300 nits. Voilà pour la base.

Au-delà de la théorie, quels sont les résultats offerts par cette dalle ? À l’usage, ce téléviseur est agréable à regarder et à utiliser. Que ce soit pour le cinéma, les séries ou les jeux, le C805 s’adapte bien à tous les contenus. Toutefois, vous devrez entrer dans les réglages pour que l’expérience soit optimale. En effet, le mode « standard », activé par défaut, n’est pas très précis. Le Delta E moyen grimpe au-dessus de 6 et la température moyenne est de 9000°. Le blanc est vraiment teinté de bleu. Le seul vrai avantage du mode standard est le taux de contraste à 48000/1, plus élevé qu’avec les autres modes.

Passer en HDR n’arrange rien, malheureusement. Le contraste est curieusement moins élevé selon notre sonde. La température monte encore un peu. Mais le Delta E moyen est légèrement plus faible. Notez d’ailleurs que le C805 profite d’une compatibilité assez large avec les principaux formats : HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Vous ne retrouvez en revanche aucun mode spécifique aux plates-formes de streaming. Nous pensons notamment à Netflix et Amazon.

Le mode le plus intéressant est le mode Cinéma, avec une dalle globalement beaucoup plus chaude (6200° en moyenne), et donc moins fatigante pour les yeux si vous regardez un film le soir, par exemple. Les puristes trouveront bien évidemment, dans l’interface du téléviseur, tous les outils pour améliorer le rendu des couleurs. Et les autres profiteront tout de même d’une image très correcte.

Notez que le processeur qui gère l'upscaling est parfois très agressif avec certaines sources de qualité standard : l'anticrénelage lisse énormément les textures, quitte à les dénaturer. C'est le cas notamment des vidéos en 720p que vous trouvez sur YouTube, ou encore de vos antiques DVD en 480p.

En outre, le téléviseur gère automatiquement sa luminosité, mais il existe un réglage pour l’augmenter manuellement si elle est trop faible. Nos mesures indiquent une luminosité manuelle maximale de 560 nits (en mode cinéma ou en mode HDR, par exemple). Mais nous soupçonnons que le mode automatique peut monter au-dessus. Et heureusement, car la réflectance de la dalle est assez élevée. Cela veut dire que vous avez parfois besoin d’augmenter la luminosité pour gagner en visibilité, notamment si vous installez ce téléviseur à côté d’une fenêtre.

Finissons l’étude de cet écran avec le mode jeu. Ce dernier n’améliore pas les quelques défauts colorimétriques. En revanche, il va apporter plus de fluidité en rajoutant des images intermédiaires dans le flux. Ainsi, le téléviseur monterait artificiellement à 240 Hz. En outre, le C805 va synchroniser son image à celle de votre console, puisqu’elle est compatible VRR et Freesynch. La dalle est nativement compatible 144 Hz, mais cela nous semble anecdotique. Aucune console de jeu n’est compatible avec ce taux de rafraichissement. Et rares sont les PC qui le sont.

Interface

Le C805 fonctionne, comme tous les téléviseurs de TCL, avec Google TV. Il n’y a donc aucune grande surprise dans l’interface proposée ici. Sachez que la télévision dispose, dès son lancement, de la version 12.0 du système d’exploitation. Mais il vous faudra tout de même réaliser une mise à jour lors du premier démarrage (et certainement au moins une autre après). Classique. Comme toujours, initialiser le C805 avec un smartphone (notamment Android) sera plus facile grâce à Google Home.

Dans cette interface, vous retrouvez l’écran général habituel avec les recommandations personnalisées, les programmes par rubrique, les applications installées, etc. Par défaut, plusieurs services de streaming sont installés : YouTube, Netflix, Amazon Prime et TCL Channels, ainsi qu’un navigateur web. Au premier démarrage du téléviseur, vous avez également la possibilité d’en installer d’autres : Apple TV, Disney+, France.TV, Molotov, MyCanal, TF1+, 6Play, Crunchyroll, Paramount+, etc.

Vous avez également un écran appelé « TCL Home » qui reprend peu ou prou toutes les fonctions de Google TV, mais en limitant les sources des recommandations à TCL Channel. Autant dire que ce n’est pas un menu que vous utiliserez souvent. En revanche, TCL ajoute à cela une barre des raccourcis pour changer les sources et certaines applications. Ce volet est déjà beaucoup plus pratique.

Le menu paramètre n’a pas été modifié par TCL, contrairement à celui de Sony qui se rapproche davantage de celui de la PS5, par exemple. D’ici, vous réglez le comportement du téléviseur, que ce soit au niveau du son, de l’image, de la connectivité, etc. Contrairement aux téléviseurs de Samsung ou Sony, le C805 ne reconnait pas forcément les appareils qui lui sont connectés (heureusement, c’est le cas des consoles). Si ce n’est pas le cas, vous aurez un raccourci vers la connectique.

Le processeur installé dans la télévision est un simple quad-core accompagné de 3 Go de mémoire vive. C’est bien suffisant pour naviguer dans l’interface, mais il ne vous autorisera pas à transformer la télévision en console de salon. Vous expérimenteriez quelques ralentissements avec les jeux et les applications disponibles sur le Play Store. La consommation énergétique du C805 est dans la moyenne du marché avec les paramètres par défaut. Mais certains modes vont augmenter considérablement la facture.

Contrairement à Tizen chez Samsung, l’interface de TCL ne présente pas de « mode gaming » où vous pouvez retrouver toutes les fonctions liées au jeu vidéo. Google TV inclut simplement une reconnaissance automatique des appareils connectés en HDMI et bascule d’une source à l’autre, en adaptant les paramètres visuels et audio. Notez que TCL intègre dans ses paramètres un « mode jeu » qui s’active uniquement et automatiquement quand une console est branchée sur un port HDMI. Et attention au port que vous utilisez pour y brancher votre PS5 ou votre Xbox.

Qualité audio

Finissons ce test avec l’expérience audio proposée par le C805. Nous l’avons signalé précédemment : le C805 profite d’un système stéréo 2.0 assez banal. Les deux haut-parleurs sont situés dans la tranche inférieure du téléviseur, de part et d’autre du pied central. Chaque haut-parleur développe une puissance maximale de 15 watts, pour un total de 30 watts. Ces deux haut-parleurs offrent généralement des hauts médiums très présents, mais manquent de finesses sur les aigus et de rondeur dans les basses.

Cette configuration est suffisante pour regarder une vidéo sur YouTube ou un programme télé. Mais il est largement préférable de s’équiper d’une barre de son pour améliorer l’expérience pour les films, les séries et bien sûr les jeux. Notez cependant que vous avez un égaliseur intéressant dans les paramètres qui changent la balance des fréquences en fonction du contenu : plus de voix, plus de basses, plus d’aigus, etc. Et les différences de rendu sont considérables entre les différents modes. Par défaut, la télévision utilise le mode « dynamique » qui passe d’un mode à l’autre selon ses perceptions. C’est parfois plus pertinent de le faire manuellement.

Côté codec, le C805 prend en charge le Dolby Atmos, le Dolby TrueHD et le Dolby AC4. Ces technologies s’avèrent pertinentes uniquement avec un équipement externe compatible (casque, barre de son, home cinéma). Malgré la présence du Dolby Atmos, le C805 ne profite malheureusement pas de FlexConnect qui permet de combiner les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son ou un home cinéma par exemple. Si vous utilisez un casque Bluetooth, vous profitez également des formats audio standard, mais pas HD.

Conclusion

Le C805 est un téléviseur au rapport qualité prix intéressant au premier abord, notamment sur les tailles intermédiaires (55 et 65 pouces). Une dalle mini LED / QLED 4K, compatible Dolby Vision et 144 Hz, à moins de 1000 euros, ce n’est pas très courant. D’autant que ce ne sont pas là ses seuls arguments : le cadre en aluminium, la connectivité filaire et sans-fil complète, l’interface éprouvée. etc.

Mais il y a quelques petits défauts à ne pas omettre. Certains ne sont pas bloquants. Nous pensons à la colorimétrie qui peut être gérée dans les paramètres, ou encore la réflectance qui peut être contrebalancée en positionnant efficacement le téléviseur dans le salon. Même l’absence de rétroéclairage sur la télécommande n’est pas si gênante.

En revanche, d’autres défauts sont plus difficiles à gérer. Le pied central n’est pas propice au bon positionnement d’une barre de son selon la configuration de votre meuble. Et la qualité des deux haut-parleurs nécessite justement l’acquisition d’une barre de son au minima. Finalement, heureusement que ce téléviseur coûte moins cher que ces concurrents !