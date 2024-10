Test LG TONE Free T90S : que valent ces écouteurs qui utilisent les UV pour nettoyer vos oreilles ?

Sommaire Prix et disponibilité

Design et ergonomie du boitier

Design et ergonomie des écouteurs

App et fonctionnalités

Modes sonores

Acoustique

Autonomie et charge

Commentaires

Vous êtes mélomane ? Hypocondriaque ? Multi-connecté ? Android et iOS ? Les LG Tone Free T90S sont probablement les écouteurs adaptés à vos besoins. Nous les avons éprouvés sur plusieurs semaines. Voici nos conclusions.

Quand on parle téléphonie coréenne, on pense immédiatement à Samsung et on oublie malheureusement LG. Or cette marque est un autre poids lourd de l’électronique. Contrairement à son compatriote, LG n’est pas connu pour ses écouteurs. Pourtant, ils présentent des caractéristiques introuvables ailleurs comme la gamme UVnano avec désinfection incorporée.

Avec les Tone Free T90S, le constructeur sud-coréen souhaite gagner des parts sur le marché concurrentiel des écouteurs. Il propose des écouteurs haut de gamme avec un maximum de technologies pour séduire les mélomanes, qu’ils soient sur Android ou iOS. En multipliant les partenariats avec Dolby ou Meridian pour le rendu acoustique, ou encore Qualcomm pour la transmission HD avec faible latence, le marque se veut une alternative solide aux spécialistes de l’audio nomade ou aux fabricants de téléphones.

Prix et disponibilité

Les LG Tone Free T90S ont été annoncés officiellement en France fin mai 2024 pour une commercialisation courant juin 2024. A leur sortie, ils étaient commercialisés au tarif conseillé de 229 euros. A l’heure de ce test, le site officiel les propose à 199 euros, en deux coloris : blanc ou noir.

A ce tarif, ces écouteurs sont en concurrence avec les Samsung Buds 3 (la version Pro étant plus chère), les OnePlus Pro 3 ou encore les Technics AZ80. Comme il existe une app pour iOS, ils sont également dédiés aux possesseurs d’iPhone et iPad.

LG Tone Free T90S Coloris blanc, noir Poids Boitier : 43 grammes

Écouteurs : 5,7 grammes (x 2)

Dimensions Boitier : 65,0 x 29,9 x 32,6 mm

Ecouteurs : 21,6 x 21,9 x 24,2 mm

Batterie Boitier : NC

Ecouteur : NC

Réduction active du bruit oui Codec Audio SBC, AAC, Apt-X Adaptatif Connectivité USB-C, Bluetooth 5.4 avec multipoint Certification IP55 (écouteurs)

IPX4 (boitier)

Accessoires cordon USB-C, cordon, jack mâle et USB-C, 4 tailles d'embouts silicone

Design et ergonomie du boitier

Pas facile d’être original ou plutôt de suivre les tendances en termes de design pour un simple boitier. Auparavant, LG cherchait une troisième voie, à côté du design classique des Apple Airpods ou du galet carré des Samsung Galaxy Buds. Le marque coréenne proposait ainsi un galet rond. L’objet était assez imposant, mais immédiatement reconnaissable. Cette ligne esthétique s’est perpétuée sur les gammes FN, FP et T… jusqu’à présent. Désormais, le boitier des Free T90S reprend un look plus ordinaire d’Airpods.

LG est allé à l’essentiel dans les couleurs : noir ou blanc. Simple, basique. Pas de teintes pastel ou surprenantes pour le boitier. On note tout de même une petite touche de sophistication. Le revêtement d’est pas d’un blanc mat sur notre exemplaire de test, mais un peu irisé. Sur la balance, le boitier affiche 43 grammes. Un poids élevé par rapport à des écouteurs milieu de gamme, mais correct si l’on compare aux premium Technics AZ80 par exemple.

Sans s’éterniser sur le look, on remarque deux éléments inhabituels. D’une part, le bouton d’appairage n’est pas un simple bouton-poussoir, mais un bouton à coulisse. En d’autres termes, l’appairage n’est plus un évènement sporadique, mais bien un mode de fonctionnement continu. Utile par exemple pour connecter ses écouteurs sur plusieurs nouveaux appareils. Et d’autre part, il existe une LED de charge et en plus une LED UVNano. Qu’est-ce donc ?

LG a développé un procédé unique pour les écouteurs. La technologie UVNano peut se résumer par une diode électroluminescente qui diffuse une lumière particulière avec un rayonnement ultraviolet (UV) sur chaque écouteur. Cette gamme de longueurs d’onde (entre 265 et 285 nanomètres sur les T90S) détruit des composés organiques en suspension dans l’air ou sur des surfaces.

D’après un indépendant, le boitier élimine 99 ,9% des bactéries de l’Escherichia coli, du staphylocoque doré et du Klebsiella pneumoniae au bout de 10 minutes d’exposition aux LED UV. Par défaut, UVnano est désactivé… car il consomme beaucoup d’énergie. Il faut l’activer dans la rubrique Tone Free LAB de l’app. Cette dernière précise d’ailleurs que ce procédé de nettoyage ne fonctionne pas quand la batterie du boitier est inférieure à 40%, pour la raison évoquée ci-dessus.

Cette fonctionnalité hygiéniste est inédite, mais son utilité laisse à désirer. Les premiers écouteurs UVNano étaient arrivés au moment du COVID 19. Aujourd’hui, à part les hypocondriaques, l’intérêt se discute. L’usage du gel hydroalcoolique est devenu courant. D'ailleurs, si les écouteurs sont désinfectés par les UV et qu'on les introduit dans nos oreilles avec des mains sales… à quoi cette technologie UVNano sert-elle vraiment ?

Design et ergonomie des écouteurs

Ce que l’on disait pour le design du boitier vaut aussi pour celui des écouteurs. Entre le look béquille original des Airpods ou le gabarit bourgeons des Samsung, LG optait jusqu’à présent pour le premier. Mais depuis les LG TONE Free TF8, le constructeur coréen a préféré un format plus moderne et compact. Aussi, les TONE Free T90S sont des « buds ». Le POSTECH Ergonomic Design Technology Lab, en Corée du Sud, a mis au point ces écouteurs à partir de la numérisation 3D des oreilles de 300 personnes.

Les écouteurs des LG TONE Free T90S sont confortables et les 4 jeux d’embouts silicone permettent une personnalisation améliorée. Il ne faudra toutefois pas avoir de trop grandes esgourdes. En effet, le format moyen, qui convient ordinairement, s’avère trop petit sur une oreille si l’on procède au test auditif. Pour améliorer le rendu, l’app vérifie que les embouts sont parfaitement étanches sur vos oreilles dans la fonction Test My Best Fit.

Comme pour les Technics AZ80, ces écouteurs LG se contentent d’une certification IPX4, c’est à dire d’une protection contre les éclaboussures quand la version haut de gamme Samsung est certifiée IP57.

App et fonctionnalités

Attachons-nous à présent à étudier la partie applicative de ces LG TONE Free T90S. L’app peut améliorer considérablement des écouteurs ou au contraire l’affaiblir. Avec l’application LG TONE Free, nous alternons entre bonnes surprises et déconvenues.

LG a fait l’effort de produire un logiciel mobile aussi bien pour la plateforme Android qu’iOS. Malgré plusieurs générations d’écouteurs, l’app semble d’un autre âge. Une interface verticale avec une multitude de panneaux réduits. De manière surprenante, LG TONE Free affiche une unique jauge de batterie… en 2024 ! En d’autres termes, pas de différenciation entre écouteur droit ou gauche et pour l’autonomie du boitier. C’est d’autant plus comique qu’Android connait l’autonomie de chaque écouteur et du boitier ! Par ailleurs, la charge du boitier n'est indiquée que sur l'app Android.

Ensuite, l’app expose un panneau « guide de l’utilisateur » qui n’a pas grand intérêt. Au pire, il aurait été plus utile de l’afficher en écran temporaire ou panneau en bas d’écran. Faisons ici l’impasse sur les modes ANC et transparence pour mieux les analyser dans la rubrique suivante. Les commandes tactiles sont logiques avec une grande amplitude de paramétrage entre les appuis courts et prolongés.

Pour des écouteurs haut de gamme, LG a mis les petits plats dans les grands avec le multipoint et multi-pairing. En d’autres termes, soit la diffusion passe depuis entre 5 appareils différents soit deux appareils sont connectés simultanément aux LG TONE Free T90S. La recherche d’écouteurs est fonctionne avec géolocalisation.

Modes sonores

Sur des écouteurs sans-fil haut de gamme, on s’attend à jouir de la réduction du bruit active (RBA). Sans surprise, les LG TONE Free T90S proposent l’ANC (Active Noise Cancelling), en combinant des microphones et un algorithme ad hoc. Le constructeur asiatique ne communique pas sur le gain prodigué par sa technologie RBA. Malgré de probables améliorations, cette réduction sonore doit être proche de l’ancien modèle TONE Free T90, sinon LG aurait apposé un autre nom sur ses écouteurs.

Peu importe. La réduction active du bruit est de bonne facture. Peut-être pas aussi bonne que devraient l’être des écouteurs haut de gamme. Autant, les sons graves extérieurs sont bien gérés, autant les grincements aigus des transports en commun sont mal éliminés. Mais ce qui nous choque le plus est l’absence de réglages de l’ANC. C’est tout ou rien. Des modèles plus économiques (Xiaomi Redmi Buds 5 Pro) proposent différents niveaux de suppression sonore, même de l’annulation adaptative (intelligente). Un géant comme LG avait tout loisir d’ajouter les paramètres.

Etrangement, l’ANC est monolithique alors que le mode transparence est modulable sur trois niveaux. Le mode d’écoute son ambiant modéré amplifie légèrement le son extérieur. Le mode d’écoute son ambiant naturel amplifie le son extérieur comme si vous ne portiez pas d’écouteurs. Enfin le mode conversation amplifie les voix proches autour de vous, pour éviter d’enlever vos écouteurs pendant une discussion. Malheureusement ce dernier mode est perfectible. Il n’y a pas de filtrage des voix et le son est distordu.

Nous critiquons ces TONE Free T90S, mais LG se distingue en matière de communications vocales. Nous avons déjà vu qu’il existait plusieurs modes transparence pour interagir avec l’environnement. Mais le constructeur sud-coréen va encore plus loin. Il est ainsi possible d’utiliser l’écouteur droit comme d’un microphone pour discuter discrètement avec son interlocuteur. C’est le mode chuchotant, activable dans la rubrique TONE Free Lab. Par ailleurs, ces écouteurs vous notifient d’alertes sur les applications sélectionnées et lisent vos SMS. Parfait pour le boulot.

Enfin, ces écouteurs sont parfaits pour les voyageurs et les mélomanes vintages. Pourquoi ? Parce que LG a eu la rarissime idée de fournir un câble jack mâle vers USB-C. Ce câble transforme donc n’importe quel appareil possédant une prise femelle jack 3.5 en appareil diffusant en Bluetooth.





Acoustique

Sur le papier, les LG TONE Free T90S sont une amélioration des LG TONE Free T90. Le « S » supplémentaire évoquant un design retravaillé. En effet, les technologies immersives Dolby Atmos ou Dolby Head Tracking sont déjà présentes sur le modèle TONE Free T90. Rappelons que la première restitue un espace sonore proche de système surround (avec 5 enceintes et un caisson de basse) depuis deux écouteurs. La dernière modifie le la perception sonore entre oreille droite et gauche en fonction du mouvement de votre tête, comme si vous étiez dans une salle de spectacle. Le Dolby Atmos n’est pas désactivable, à la différence du Dolby Head Tracking.

Alors que les marques valorisent le son haute définition des codecs LHDC ou LDAC, le fabricant coréen a opté pour Aptx Adaptative. Ce codec diffuse le son avec un débit entre 279 kbps et 420 kbps, avec une faible latence (80 ms) sans différences perceptibles avec un son HD linéaire 24 bits @96 KHz. C’est une astuce algorithmique développée par les laboratoires de Qualcomm. Le débit sera maximal si écouteurs et mobiles sont proches, il diminuera automatiquement si la qualité du signal se dégrade (avec la distance ou obstacle par exemple). Ainsi, les LG TONE Free T90S sont bien adaptés dans la panoplie du gamer mobile. Il existe d’ailleurs un mode jeu, qui privilégiera la faible latence à la qualité audio.

Le rendu est plaisant, mais le son reste assez plat, sans graves ou aigus puissants, malgré la collaboration avec Meridian (marque audio anglaise). LG exploite toujours des haut-parleurs en graphène, mais leur taille passe de 11 millimètres à 9,8 millimètres, ce qui explique en partie des graves moins percutantes. Globalement, les amateurs de musiques avec principalement des voix seront contents, mais ceux de jazz ou d’électro resteront sur leur faim avec les paramétrages par défaut.

Heureusement, le constructeur a été plus généreux dans la personnalisation de l’amplification sonore. LG poursuit la collaboration avec Meridian dans l’égalisation sonore. Cinq modes sont proposés : immersive, natural, bass boost, treble boost et 3D sound Stage. Le mode naturel est beaucoup trop plat, le mode immersif est un peu mieux. On préférera avantageusement le mode 3D sound Stage, pour regarder une vidéo ou même un champ sonore plus étendu ou les deux modes amplifiants aigus ou graves. Là, les écouteurs sont dignes de leur positionnement haut de gamme.

Pour ne pas frustrer les mélomanes, LG propose en plus non pas une égalisation manuelle, mais deux profils customisables, de 64 Hz à 8000 Hz, de -5 à +5, sur 8 gammes de fréquences. C’est beaucoup plus précis que les Technics AZ80, mais moins que les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, par exemple. Comme ça ne suffisait pas, il existe 5 profils personnalisables dans le panneau TONE Free Lab. C’est véritablement de l’orfèvrerie sonore. L’utilisateur choisit un mode de contrôle audio (sans amplification, ANC ou 1 des 3 modes transparents), l’activation du mode jeu, l’activation des contrôles tactiles, le type d’égalisation.

Autonomie et charge

Plus les écouteurs sont perfectionnés, plus ils consomment d’énergie. Le son HD consomme plus, Dolby Atmos et Dolby Head Tracking consomme plus, amplification sonore consomme plus… et le nettoyage UV consomme beaucoup. Ces écouteurs LG TONE Free T90S se doivent donc d’embarquer de solides réserves électroniques. Sur les écouteurs précédents (LG TONE Free T90), on connaissait la capacité d’un écouteur (51 mAh) et du boitier (390 mAh). Sur ces LG TONE Free T90S, aucune information. Circulez, il n’y a rien à voir…

Avec les écouteurs chargés à 100%, ces écouteurs diffusent 6 heures 30 de musique en écoute HD (codec Aptx Adaptative) et avec réduction active du bruit. En l’espace d’une heure d’écouteur HD avec ANC, on perd ainsi 15% de batterie. En mode transparence, la diffusion chute à 4,5 heures. On est loin des 9 heures annoncées. L’autonomie est satisfaisante avec le son haute définition. Il faut toutefois relativiser. Habituellement, le codec HD est LDAC ou LHDC. La collaboration entre Qualcomm et LG porte ses fruits.

Pour la charge des écouteurs, le boitier perd environ 38% de sa capacité. Il autorise donc environ 2,75 recharges complètes. Ainsi, les LG TONE Free T90S autorisent environ un total de 24 heures 30 minutes de son HD (Aptx Adaptative) avec le boitier et les écouteurs chargés. On est loin des 36 heures annoncées, mais ce sont probablement avec le volume au minimum, sans son HD et sans ANC. En activant, la fonctionnalité UVnano, la consommation augmenterait davantage et l’autonomie baisserait sensiblement…