Test Samsung Galaxy Tab S10 FE+ : la tablette qui veut offrir une expérience premium au meilleur prix

Sommaire Prix et disponibilité

Un design classique qui mise sur la finesse

L’écran, le talon d’Achille de la Tab S10 FE+

Une partie technique correcte

Alors, on achète ?

Commentaires

La Galaxy Tab S10 FE+ de Samsung est une tablette conçue pour ceux qui veulent un produit agréable et efficace, sans pour autant casser leur tirelire. Une Tab S10+ « light » qui fait quelques concessions sur la puissance et l’écran. Une proposition intéressante sur le papier, mais qu’en est-il à l’usage ? Nous l’avons testée pour vous.

Dans le petit monde des tablettes Samsung, les Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra représentent le haut du panier, le top du top pour ceux qui n’ont pas peur d’y mettre le prix. La marque coréenne ne vise pas uniquement le marché premium, puisque deux autres modèles plus abordables sont proposés : la Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+. C’est cette dernière que nous testons aujourd’hui.

Cette Tab S10 FE+ (FE pour Fan Edition) est une version « light » de la Tab S10+. Elle veut offrir une expérience similaire, avec le même design et l’inclusion de l’IA, mais en faisait quelques concessions. Sur le processeur, tout d’abord, moins puissant, et sur la dalle LCD ensuite, qui remplace l’OLED. Des sacrifices pertinents ? Nous avons passé la tablette sur le grill pour le savoir.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S10 FE + est vendue sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Voici les prix conseillés :

WiFi 8 Go/ 128 Go : 749 euros

WiFi 12 Go/ 256 Go : 849 euros

5G 8 Go/ 128 Go : 849 euros

5G 12 Go/ 256 Go : 949 euros

Il s’agit des tarifs affichés par Samsung à la sortie, mais il est évidemment possible de trouver la tablette à moindre coût en faisant jouer le jeu des promos. Sur le site du constructeur même, elle est par exemple affichée à 720 euros (256 Go), et le book cover avec le clavier est offert. Le modèle Tab S10 FE classique, quant à lui, début à 579 euros.

Galaxy Tab S10 FE+ Ecran IPS LCD

13,1 pouces

1800x 2880 pixels

90 Hz Processeur Exynos 1580

mémoire 8/12 Go Stockage 128/256 Go

Capteurs avant 12 Mp Batterie 10 090 mAh Recharge 45W filaire OS Android 15 + One UI 7 Dimensions 300.6 x 194.7 x 6 mm Poids 664 grammes

Un design classique qui mise sur la finesse

Avec cette Galaxy Tab S10 FE+, Samsung ne réinvente pas la roue. La tablette arbore toujours ce châssis en aluminium sobre qu’on a l’habitude de voir sur les ardoises de la marque depuis maintenant plusieurs années. Trois coloris sont proposés, gris (comme notre modèle), bleu et argent. La seule chose qui permet de différencier ce produit des autres ? Ces lignes qui parcourent le métal sur les côtés et cette bande magnétique qui permet d’accoler le S-Pen (inclus).

Le gros atout de la Tab de Samsung a toujours été la finesse. Ce modèle S10 FE+ ne fait pas exception à la règle avec ses 6 mm d’épaisseur. Impressionnant ! Une taille de guêpe couplée à un poids maîtrisé de 664 grammes. Le produit s’avère très agréable à manipuler au quotidien, et facilement transportable. On aime ! Point important, il est certifié IP68. On pourra donc l’utiliser sans craindre les éclaboussures au bord de la piscine cet été.

C’est la partie écran qui trahit le placement de milieu de gamme de la tablette, notamment avec des bords assez épais et peu engageants de plus d’un centimètre (ratio d’un peu plus de 80%). Pas de capteur d’empreintes sous la dalle non plus, ce dernier est situé dans le bouton d’allumage sur la tranche. Ce n’est pas vraiment handicapant pour une tablette.

Le stylet est inclus dans la boîte, et Samsung a la bonne idée de fournir la cover et le clavier en “cadeau” si on achète sur le site officiel. Ce dernier s’avère agréable, même s’il est loin du confort d’un clavier laptop. On remarque la présence d’une touche Gemini, qui vient se placer au même endroit que la touche Copilot sur Windows, et qui permet de lancer directement l’IA de Google. Pas révolutionnaire, mais pratique.

La présence d’un clavier est essentielle, voire indispensable, sur une tablette aujourd’hui. Un tel produit n’est plus seulement utilisé pour le divertissement, mais aussi pour le travail d’appoint. Samsung l’a bien compris en incluant son interface « bureau », présent sur One UI depuis plusieurs années déjà. Nous écrivons ce présent test sur la Tab S10 FE+ et si la tablette ne remplace pas encore un PC Windows, cet utilisation s’avère efficace pour le travail sur le pouce.

Niveau design, la Galaxy Tab S10 FE+, ne surprend pas. Si quelques éléments trahissent sa condition de milieu de gamme, cela reste un produit aux finitions impeccables qui n’a pratiquement rien à envier à ses déclinaisons premium. Encore une fois, Samsung ravit au niveau du design et de l’ergonomie.

L’écran, le talon d’Achille de la Tab S10 FE+

La Galaxy Tab S10 FE+ dispose d’un écran de 13,1 pouces d’une définition de 2880 x 1800 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz « seulement ». Mais le plus gros sacrifice de cet FE+ réside dans la dalle elle-même, puisque nous avons une IPS LCD et non une Super AMOLED comme sur les modèles Tab S10.

De fait, le confort d’utilisation s’en fait ressentir, avec un contraste de 1300 :1. C’est correct pour ce type d’écran, mais loin du confort de l’OLED. Les noirs sont relativement profonds et les blancs satisfaisants, même si on aura parfois des soucis de lisibilité dans les scènes très sombres. La luminosité maximale s’élève, selon nos mesures, à 500 cd/m². C’est bien, et cela permet une utilisation en extérieur,même si la visibilité n'est pas au top.

C’est le calibrage des couleurs qui laisse à désirer. Comme d’habitude, Samsung propose deux modes : Vif et Naturel. Le premier offre une colorimétrie qui sature volontairement les couleurs primaires (Delta E moyen à 4) tandis que le deuxième a tendance à sous saturer (Delta E moyen à 3,5). Dommage, on aurait aimé un juste milieu. La température, pour sa part, reste neutre à 6500K, et l’affichage ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. En résumé, un écran LCD qui aurait pu être bien meilleur, même si nous sommes sur quelque chose de correct. On se demande par exemple pourquoi, à ce prix, elle reste limitée à un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Niveau audio, rien à redire. La tablette ne dispose que de deux hauts-parleurs (contre 4 sur la version Ultra), mais le son délivré est équilibré et puissant. On notera juste une distorsion à haut volume, mais rien de bien dramatique.

Une partie technique correcte

La Galaxy Tab S10 FE+ est équipée d’un processeur Samsung maison : l’Exynos 1580 (gravé en 4nm), soit le même que le Galaxy A56. Un SoC milieu de gamme qui, s’il ne mise pas sur la performance pure, permet une utilisation de l’IA à moindre coût. C’est là-dessus que veut miser la tablette.

Après notre habituelle session de benchmarks, les résultats obtenus sont corrects. Si elle est loin d’être une bête de course, la tablette de Samsung apporte un peu de patate pour gérer correctement le multitâches ainsi que quelques jeux. Par exemple ZZZ tourne correctement avec les graphismes réglés en moyens (40 i/s), tout comme Genshin. De plus, la chauffe est maîtrisée, et ce même quand la machine est poussée dans ses derniers retranchements.

La vraie proposition de la tablette réside dans l’IA. Elle permet en effet d’utiliser certaines fonctionnalités comme Entourer pour chercher, la prise de notre simplifiée ou encore l’inclusion de Gemini. Des bonus sympathiques qui ne changent pas drastiquement l’expérience. La force de la tablette réside en réalité dans One UI7, la dernière surcouche de Samsung en date, qui apporte un confort d’utilisation vraiment agréable.

Concernant l’autonomie, la Tab S10 FE+ est une bonne élève. Dotée d’une batterie de 10 090 mAh, elle tient presque dix-neuf heures sur notre benchmark. Concrètement, elle peut tenir aisément une journée entière dans des conditions de travail. Pour une utilisation plus classique, c’est-à-dire de la navigation, des séries ou un peu de jeu dans le canapé une heure par soir, elle peut tenir une semaine sans flancher. Très bien !

Enfin, un mot sur la partie photo, même si ce n’est pas le plus important sur une tablette. Nous avons un capteur de 13 mégapixels qui apporte des résultats corrects quand les conditions sont réunies, mais qui montre très vite ses limites au-delà du zoom numérique X2. Pas terrible, mais sur un tel produit, nous n’en tenons pas rigueur.

Alors, on achète ?

La Galaxy Tab S10 FE+ est une proposition solide. Samsung livre un produit au prix juste en effectuant quelques sacrifices, notamment sur la puissance et l’écran. Cependant, elle ne convainc pas pleinement, justement à cause de cet écran IPS LCD, limité à 90 Hz et qui aurait mérité un calibrage plus soigné.

Dans l’ensemble, la Tab S10 FE+ remplit aisément sa mission et satisfera ceux qui recherchent une tablette « Pro » (avec clavier) pour un prix cohérent. Ceux qui veulent juste regarder des vidéos ou naviguer sur Internet le soir en dilettante pourront se tourner vers des produits moins onéreux.