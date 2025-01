Samsung met le paquet sur l’IA avec ses nouveaux Galaxy Book5 Pro et Galaxy Book5 360

Samsung aussi est au CES de Las Vegas. La marque coréenne en a profité pour dévoiler deux nouveaux ultra-portables : le Galaxy Book5 Pro ainsi que le Galaxy Book5 360. Ils disposent des processeurs Intel Lunar Lake, promettent une autonomie record et surtout mettent le paquet sur l’IA, via Copilot et Galaxy AI.

Cette édition 2025 du CES de Las Vegas se montre très riche en annonces. Samsung ne pouvait pas passer à côté et a donc profité de l’occasion pour dévoiler ses nouveaux ultra-portables : le Galaxy Book5 Pro ainsi que le Galaxy Book5 360. Le premier est un PC classique décliné en 14 et 16 pouces tandis que le second est un deux-en-un 16 pouces.

Côté châssis, peu de surprise, puisque ces PC reprennent le corps en aluminium des Book4. Ils sont toutefois légèrement plus fins et légers : 11,6 mm d’épaisseur et 1,23 kilo pour le Galaxy Book5 Pro (14 pouces) et 13,7 mm et 1,46 kilo pour le Book5 360. Nous retrouvons également les écrans Dynamic AMOLED 2X 3K 120 Hz tactiles, toujours la grande force de ces produits.

Des Galaxy Book5 qui misent sur l’IA

Les deux PC sont propulsés par des processeurs Intel Core Ultra Serie 2 (Lunar Lake, 5 ou 7) et épaulés par 16 Go de RAM. De fait, ils sont certifiés Copilot+ avec leur NPU de 42 TOPs. Côté autonomie, la marque promet énormément : 25 heures sur le Book5 Pro 16 pouces, 21 heures sur le 14 pouces et 31 heures sur le 360.

Mais le vrai argument que veux mettre Samsung en avant, c’est l’IA. La marque veut combiner Copilot avec son outil maison, Galaxy AI. Ces outils permettent par exemple d’entourer un élément de l’image pour chercher quelque chose de similaire sur le net (déjà présent sur smartphone), d’améliorer ses photos de la galerie ou encore de communiquer avec son téléphone Galaxy. Exemple simple : via Galaxy AI, il est possible de mettre une alarme sur son S24 Ultra, d’importer des fichiers audio pour les résumer à l'écrit ou encore d’envoyer un trajet sur Maps, le tout en demandant à l’assistant. Nous avons pu rapidement l'essayer, et ça fonctionne sans accroc. Dernier point, la partie logiciel de Galaxy Book Experience affichera une nouvelle interface qui rappelle le Super Device de Huawei.

Les Galaxy Book5 Pro et 360 seront lancés en France le 7 février prochain, avec les précommandes qui débuteront le 22 janvier. Les prix sont similaires aux Book4, donc à partir de 1200 euros pour le modèle 360 et 1500 euros pour les Book5 Pro.