Test Asus ROG Flow Z13 2025 : un PC original qui permet de jouer partout, tout le temps

L’Asus ROG Flow Z13 est un ordinateur portable gaming un peu particulier : il cherche à allier performances à un format « Surface Pro », donc deux-en-un. Un mariage curieux sur le papier mais qui séduit dans la pratique. Notre test complet.

Asus est adepte des expérimentations un peu curieuses. Si elles ne sont pas toujours réussies, certaines arrivent à séduire. C’était le cas du ROG Flow Z13 en 2022, un PC gaming engoncé dans un châssis type « Surface », c’est-à-dire une tablette avec clavier détachable. La marque taïwanaise revient cette année avec un nouveau modèle : l’Asus ROG Flow Z13 2025.

Cette version reprend le principe de la précédente, mais la peaufine par petites touches. Design repensé, écran amélioré et surtout chamboulement au niveau des composants. Asus a en effet opté pour un processeur AMD Ryzen AI Max 390 avec chipset intégré Radeon 8060S au lieu d’une carte graphique Nvidia. Un pari audacieux, mais est-il payant ? Nous allons le voir tout de suite.

L’Asus ROG Flow Z13 est disponible à partir de mars 2025 sur le site d’Asus et chez les revendeurs partenaires à un prix de départ fixé à 2299 euros. Un tarif élevé justifié ici par un design hors du commun. Reste à savoir si, quitte à sortir une somme pareille, mieux ne vaut-il pas se tourner vers un PC gamer en bonne et due forme.

Asus ROG Flow Z13 2025 Ecran IPS

2560x 1600 pixels

180 Hz

16:9 Dimensions 30.0 x 20.4 x 1.29 cm Poids 1,2 kilo CPU AMD Ryzen AI MAX 390 Chipset graphique Radeon 8050S RAM 32 Go Stockage 1 To Connectique 2x USB 4 Type-C

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x microSD

1x HDMI

1x port d'alimentation Batterie 70 Wh Prix 2300 euros

La particularité première du ROG Flow Z13 d’Asus, c’est évidemment son design. Nous n’avons pas un PC de jeu « classique », mais une machine au format “Surface Pro”, soit une tablette sur laquelle s’aimante un clavier. De fait, tous les composants sont situés dans la partie écran. Ce format a un vrai intérêt pour le jeu. En retirant le clavier et en connectant une manette, on peut ainsi gagner de la place, idéal pour les voyages en train ou tout simplement les parties dans son lit.

Un très grand soin a été apporté au design de la machine. Sur le châssis entièrement en aluminium brossé noir, on retrouve le visuel propre à Asus, avec ses lignes anguleuses, ses motifs « futuristes » gravé dans le métal ou encore ses grilles d’aération ostentatoires. Le produit n’hésite d’ailleurs pas à en faire un peu trop avec cette vitre sur le capot arrière, qui permet de voir la carte mère. Asus oblige, cette fenêtre est rétroéclairée, avec des couleurs et effets personnalisables. C’est kéké, oui, mais ça fait quand même son petit effet.

On aime le soin apporté au design de la machine, qui jouit de finitions impeccables. On apprécie particulièrement le pied qui permet de faire pivoter l’écran à hauteur de 150 degrés et on est rassurés par la solidité et la résistance des attaches. Du beau travail.

Evidemment, nous avons une partie écran assez épaisse pour accueillir tous les composants, mais tout de même relativement compacte. Ainsi, le ROG Flow Z13 héberge une dalle de 13 pouces et adopte des dimensions de 30 x 20,4 x 1,3 cm, le tout pour un poids de 1,2 kilo. Pour une tablette, c’est énorme, mais pour un PC de jeu, c’est réduit. De fait, on peut trimballer le Flow Z13 au quotidien dans un petit sac, d’autant plus que la partie clavier sert aussi de protection. Attention, il faut aussi prendre le chargeur de 500 grammes avec soi.

Comme sur une tablette classique, nous trouvons des boutons physiques sur les tranches, un pour l’alimentation, un pour le volume mais aussi un dédié à Screen Xpert, qui permet d’afficher des fonctionnalités rapides en jeu. Les tranches sont assez larges (1,3 cm) pour accueillir une connectique complète, soit deux ports USB 4 Type-C, un port USB 3.2 Type-A, un port HDMI, un lecteur de carte microSD ainsi qu’un port Jack 3.5mm. A cela s’ajoute un port propriétaire pour la charge. Une connectique correcte, même si nous n’aurions pas craché sur un deuxième port USB Type-A. Présentement, il faudra un connecteur supplémentaire si vous voulez brancher un clavier et une souris en même temps.

Le clavier intégré se connecte magnétiquement à la tablette, comme c’est le cas sur la Surface Pro de Microsoft. Evidemment, il dispose d’un éclairage RGB sur quatre niveaux, là encore entièrement personnalisable via Armoury Crate, le logiciel embarqué. Finesse oblige, la frappe n’y est pas très agréable, molle et manquant de résistance. Pour le jeu, on aura tôt fait de brancher un clavier mécanique, voire une manette. Il est en effet difficile de concevoir de faire un raid sur WoW ou une partie de Valorant avec. Même écrire ce présent test est une tâche compliquée.

Enfin, un mot sur la partie écran. Nous regrettons des bordures épaisses (ratio de 83%), notamment le bord supérieur. Celui-ci héberge la caméra compatible avec Windows Hello pour le déverrouillage via reconnaissance faciale. Malheureusement, elle a connu de nombreux ratés pendant notre test, même après moult recalibrages. Pénible.

En bref, Asus livre un PC aux finitions soignées, compact et original. C’est par son format que le ROG Flow Z13 veut se démarquer de la concurrence. Pas de doute, il y arrive sans problème. Reste maintenant à voir si la partie technique suit.

Le ROG Flow Z13 2025 est équipé d’une dalle IPS LCD tactile de 13,4 pouces, une dimension réduite pour un terminal dédié au jeu et c’est ce qui fait toute sa force. L’écran est doté d’une définition de 2560 x 1600 pixels, mais surtout d’un taux de rafraîchissement de 180 Hz, de quoi séduire ceux qui s’adonnent à des titres compétitifs comme LoL, CS ou le récent Marvel Rivals. Vous l’avez remarqué, nous n’avons pas ici une dalle OLED pourtant courante sur les PC Asus, sans doute pour une question de coûts.

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats sont corrects à défaut d’être incroyables. Premièrement, nous avons un contraste à 1200 :1, ce qui est acceptable, mais loin d’être idéal pour le jeu. La lisibilité dans les scènes sombres laisse parfois à désirer. Jouer à un titre comme Silent Hill 2 sur votre Flow Z13 n’est pas une bonne idée, car il y sera difficile d’y voir quelque chose dans les couloirs ténébreux. En revanche, on note une luminosité maximale de 510 cd/m², ce qui est bien et permet de jouer en pleine lumière. Idéal pour continuer Kingdom Come Deliverance 2 l’été sur votre terrasse.

Le calibrage des couleurs d’Asus se montre cohérent. Dans Armoury Crate, le logiciel embarqué, le PC laisse le choix de la colorimétrie, permettant de régler la gamme de couleurs et la température, en plus de proposer des profils prédéfinis. En mode par défaut, la température affichée est très juste, à 6500K. L’affichage blanc ne tire donc ni vers le rouge, ni vers le bleu. Le Delta E moyen, pour sa part, culmine à 2 (en-dessous de 3 étant bon), avec des couleurs proches de la réalité, sauf en ce qui concerne les bleus, un poil vibrants. On peut ajuster ce calibrage en fonction des jeux. Par exemple, le mode RPG sous sature les couleurs afin de moins fatiguer lors de longues sessions, le mode cinéma baisse la température et le mode Vivid rend les coloris fluos pour donner de l’impact à l’image. Pour un visuel naturel, il faut opter pour la gamme Display P3, qui offre une température parfaite et un Delta E moyen à 1, excellent. Le ROG Flow Z13 dispose donc d’un écran qui non seulement a un bon calibrage, mais laisse aussi le choix à l’utilisateur. On aime.

Côté audio, le ROG Flow Z13 se débrouille bien compte-tenu du format. Ses deux hauts-parleurs sont situés sur les tranches, en bas près du clavier. Un emplacement cohérent. Ils délivrent un son agréable, équilibré, qui a toutefois tendance à souffrir une vilaine distorsion à haut volume. Ce n’est pas non plus incroyable, mais ça fait le travail et ça permet de jouer dans de bonnes conditions.

La partie processeur est l’un des gros enjeux de ce ROG Flow Z13 2025. On se souvient qu’à prix équivalent, le ROG Flow Z13 2022 disposait d’un Intel Core i9 et d’une RTX 3050 Ti. Changement de paradigme ici, puisque nous passons sur un processeur AMD Strix Halo, à savoir un Ryzen AI Max 390 (architecture Zen 5, 12 cœurs, 24 threads). Pour la partie graphique, on peut compter sur une Radeon 8050s intégrée, qui promet des meilleures performances que le modèle de 2023. Il est temps de le vérifier.

Côté puissance, le Ryzen AI Max 390 surprend par ses capacités. En termes de calcul pur, il fait partie des tous meilleurs du marché, tutoyant ainsi le dernier Intel Core i9 du Razer Blade 18 ou encore le Ryzen AI HX 370 du TUF A14, surtout en multi-core. La partie graphique se débrouille bien également, même si iGPU oblige, nous avons quelque chose de mesuré. De fait, il est tout à fait possible de faire tourner des applications gourmandes sur le Z13, tel Photoshop, des logiciels de montage vidéo ou de modélisation 3D.

Et le jeu dans tout ça ? Eh oui, le ROG Flow Z13 est avant tout un PC dédié aux g@m3rz. Encore une fois, nous sommes agréablement surpris par les performances de la bête. Sur notre panel de test, en définition native et avec le FSR activé quand c’est possible, nous avons des résultats satisfaisants avec les graphismes réglés en moyen. Même un titre récent comme Kingdom Come Deliverance 2 jouit d’excellentes performances. Petite déception en revanche pour Ara (qui mise beaucoup sur la RAM), ainsi qu’Alan Wake 2, toujours un petit gouffre en termes de ressources. Quoi qu’il en soit, dans ces conditions, aucun ne tombe sous la barre des 30 i/s.

En montant les graphismes au maximum, on se rend compte que notre panel reste jouable, à l’exception d’Alan Wake 2. En résumé : le ROG Flow Z13 tient sa promesse d'être terminal de jeu. Oui, tous les gros titres du moment peuvent tourner dans de bonnes conditions. Un vrai atout pour ceux qui veulent une machine petite, mais performante. Ce n'est pas du niveau d'un PC doté d'une “vraie” carte graphique, mais ça fait largement le travail.

Cette puissance s’accompagne d’une bonne gestion de la chaleur et du bruit. L’air frais est aspiré à l’arrière et expulsé par les grilles au-dessus de la dalle. La partie écran est la seule à subir la chauffe, puisqu’elle contient les composants, et nous avons mesuré un point à 49 degrés en surface. C’est cohérent pour un PC de jeu, mais aussi peu gênant, étant donné que l’utilisateur n’a aucune raison de poser ses mains à cet endroit. Concernant le bruit, notre sonomètre a mesuré un pic à 43 décibels lorsque le Flow est poussé dans ses derniers retranchements. Oui, le souffle se fait entendre, mais il reste discret, surtout pour ce type de PC. Pas besoin de mettre un casque pour entendre les dialogues ! Asus a toujours su y faire en termes d’ingénierie et le prouve encore aujourd’hui.

La partie autonomie ne réserve, en revanche, aucune surprise. Sur batterie, le Z13 ne tient qu’à peine plus de deux heures sur un jeu gourmand, ce qui est logique. Il ne faut pas se fier à son format ultra-nomade ; il a été conçu pour être branché. En bureautique, en revanche, nous avons mesuré environ 8 heures avant de tomber à plat, soit de quoi travailler sereinement pendant un trajet en train. Il faudra compter sur la présence d’un chargeur de 500 grammes, qui devra trouver une place dans votre sac. Avec le PC, nous restons tout de même en-dessous des 2 kilos.

Techniquement, le ROG Flow Z13 séduit. C’est un PC compact et puissant, pratique et agréable à utiliser. Le format « Surface Pro » s’adapte parfaitement au jeu nomade, malgré le clavier pas au niveau et la nécessité d’être constamment branché. Alors, on achète ?

Nous avons passé un mois avec le ROG Flow Z13 et nous avons apprécié l’expérience. Nous l’avons trimballé partout, pour jouer ou travailler. L’emmener en week-end pour avoir une machine de jeu, à la terrasse d’un café ou tout simplement en profiter dans son lit le soir, le Z13 s’adapte à tout type d’usage sur le pouce, sans contrainte de puissance. Une expérience concluante, donc, mais une donnée pose question : le prix.

A 2300 euros, ne serait-il pas plus sage d’acheter un PC gaming, certes moins compact mais plus performant en jeu et doté d’un meilleur clavier ? La vérité, c’est que la proposition d’Asus avec le Z13 est vraiment intéressante, mais un poil trop cher quand on regarde le marché dans sa globalité. Un bon produit, donc, mais réservé à ceux qui pourront se le permettre.