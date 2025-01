Le Redmi Note 14 Pro+ se donne les moyens de tutoyer les smartphones haut de gamme tout en étant à moins de 500 euros

Xiaomi a présenté sa nouvelle ligne de smartphones Redmi Note. Au programme, cinq produits pour toutes les bourses. Le roi du segment est le Redmi Note 14 Pro+ 5G, qui veut proposer une expérience digne d’un haut de gamme pour moins de 500 euros.

Les Redmi Note de Xiaomi reviennent ! La gamme de téléphones la plus populaire du constructeur accueille aujourd’hui cinq nouveaux produits estampillés Redmi Note 14. Le mantra reste le même : proposer le meilleur rapport qualité prix du marché. Au menu, nous avons le Redmi Note 14 Pro+ 5G, le Redmi Note 14 Pro 5G, le Redmi Note 14 Pro, le Redmi Note 14 5G et le Redmi Note 14. Tout un programme.

La star du roster, c’est évidemment le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Un téléphone qui se la joue haut de gamme avec son design soigné, son immense module photo central, son revêtement en similicuir et ses lignes fines. Pour le châssis, la marque mise surtout sur la solidité. Il dispose d'une certification IP68.

Redmi Note 14 Redmi Note 14 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro+ 5G Ecran AMOLED

6,67"

2400 x 1080

120 Hz AMOLED

6,67"

2400 x 1080

120 Hz

AMOLED

6,67"

2400 x 1080

120 Hz AMOLED

6,67"

2712 x 1220

120 Hz AMOLED

6,67"

2712 x 1220

120 Hz Chipset MediaTek Helio G99-Ultra MediaTek Dimensity 7025-Ultra MediaTek Helio G100-Ultra MediaTek Dimensity 7300-Ultra Snapdragon 7s Gen 3 OS Android 15 +Hyper OS Android 15 +Hyper OS Android 15 +Hyper OS Android 15 +Hyper OS Android 15 +Hyper OS RAM 6 ou 8 Go 8 ou 12 Go 8 ou 12 Go 8 ou 12 Go 8 ou 12 Go Stockage 128 ou 256 Go 128, 256 ou 512 Go

128, 256 ou 512 Go 128, 256 ou 512 Go 128, 256 ou 512 Go Capteur principal * 108 MP grand angle f/1.7

* 2 MP capteur de profondeur f/2.4

* 2 MP macro f/2.4 * 108 MP grand angle f/1.7

* 8 MP ultra grand angle f/2.2

* 2 MP macro f/2.4 * 200MP grand angle f/1.65

* 8 MP ultra grand angle f/2.2

* 2 MP macro f/2.4 * 200MP grand angle f/1.65

* 8 MP ultra grand angle f/2.2

* 2 MP macro f/2.4 * 200MP grand angle f/1.65

* 8 MP ultra grand angle f/2.2

* 2 MP macro f/2.4 Capteur selfie 20 Mp 20 Mp 32 MP 20 MP 20 MP Batterie 5500 mAh

33 Watts 5110 mAh

45 Watts 5500 mAh

45 Watts 5110 mAh

45 Watts 5110 mAh

120 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non IP 64 IP 64 IP68 IP68 Dimensions 164.84mm x 78.15mm x 8.16mm 162.4mm x 75.7mm x 7.99mm 162.16mm x 74.92mm x 8.24mm 62.33mm x 74.42mm x 8.4mm 62.53mm x 74.67mm x 8.75mm Poids 200 grammes 190 grammes 180 grammes 190 grammes 210 grammes

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G veut rivaliser avec les smartphones premium

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est doté d’une grand dalle AMOLED d’une définition de 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous trouvons un capteur d’empreintes sous l’écran. A l’intérieur, un processeur Snapdragon 7s Gen 3, un SoC milieu de gamme qui en a tout de même dans le ventre, et une batterie de 5110 mAh avec la charge rapide de 120 Watts (chargeur non fourni). Côté APN, le 12 Pro+ 5G embarque un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture de f/1.65 et, pour la première fois sur la gamme, une stabilisation optique. La plus grosse nouveauté de ce terminal, c’est l’inclusion de l’IA dans HyperOS. L’IA maison permet ainsi de résumer ses notes, de mettre des sous-titres automatiques dans une vidéo ou une visio ainsi que de traduire en direct des messages.

En plus de ce Pro+ et Pro, Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 14, décliné en deux version (5G ou non). Il embarque un design plus sage, un capteur principal de 108 mégapixels ainsi qu’un processeur MediaTek 7025-Ultra. Pour la première fois, il arbore un capteur d’empreintes sous l’écran.

Enfin, la Redmi Watch 5 a aussi été officialisée. Une montre classique dotée d’un écran AMOLED carré de 2 pouces, d’un GPS intégré et d’une autonomie annoncée de 24 jours.

Voici les tarifs annoncés pour tous les produits :

Redmi Note 14 : 199 euros

Redmi Note 14 5G : 299 euros

Redmi Note 14 Pro : 349 euros

Redmi Note 14 Pro 5G : 399 euros

Redmi Note 14 Pro+ 5G : 469 euros

Redmi Watch 5 : 199 euros

Ils seront disponibles le 15 janvier 2025.